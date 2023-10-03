聯儲局主席鮑威爾指美經濟逐步走出疫情影響　理事鮑曼指仍須加息

聯儲局主席鮑威爾指出，目前美國經濟仍在應付新冠疫情大流行帶來的後果，當局會尋求將就業市場長期維持於良好狀態。



鮑威爾周一（2日）於賓夕法尼亞洲一個商界領袖會議上指出，當地經濟仍處於逐步走出疫情影響的過程中，又指出醫療保健行業存在勞動力短缺，兒童保育服務亦持續困難，以及健康危機加劇等問題。惟他並無評論當前的貨幣政策及經濟前景。

至於在聯儲局內主管監管事務的副主席巴爾認為，美國經濟可以保持溫和增長，局方應以小心審慎態度去決定貨幣政策，專注點並非聯邦基金利率的峰值，而是高利率環境維持時間的長度。

於聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有永久投票權的巴爾出席活動時指出，美國通脹回落卻高於2%，當地勞動力市場仍緊張，而貨品供應則均衡，有信心壓抑通脹上揚之餘卻不會造成大量職位流失。他又指出當地經濟增長溫和，並低於潛在上升空間，預料勞動力市場可以進一步緩和，連串加息行動產生的效應將繼續浮現。他亦指出當局未來就貨幣政策作出判斷時，會參考各項新數據，包括通走勢及經濟可承受程度等。

聯儲局理事鮑曼則認為，未來須加息數次方可以將通脹壓低至2%。她強調當地通脹確實回落，可是能源價格仍高企，通脹有機會出現反彈，預料聯儲局有可能加息多於1次，才可以將通脹升幅壓低至2%的趨勢不變。