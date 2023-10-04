美十年債息破4.8厘　創16年新高　橋水創辦人達里奧料將觸及5厘

美國國債孳息率持續上揚，其中10年期國債孳息率突破4.8厘，30年期債孳息率升至4.9厘，兩者均為2007年以來新高。美國國債息率上揚，與美國聯儲局官員屢發出鷹派言論有關。市場人士亦認為債息會持續上揚，其中有債王之稱的資深投資者格羅斯，以及對沖基金橋水創辦人達里奧，均預料10年期國債孳息率將觸及5厘水平。



克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特指出，美國利率已接近或達到頂峰，目前正評估在較長時間內將利率維持在限制性水平。她又指出通脹仍有上升風險，若經濟仍然穩健，會支持於今年11月再加息；惟指出當局須於加息不足與過度加息之間取得平衡，亦有必要將限制性利率政策維持於一段時間。

對於近期長年期債息上揚情況，她明言難以確定升勢會否持續。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克指出，隨著經濟放緩及通脹下降，聯儲局並無再次加息迫切性，但可能需要很長時間才能減息。若通脹預期穩定，當局應保持耐性，不一定要急於在短期內達到2%通脹目標，又表示希望在一段很長時間保持利率穩定。

隨著聯儲局官員發出鷹派言論，市場人士亦預期債息會持續上揚。格羅斯指出短期內10年期國債孳息率有潛力再上揚，甚至會升至5厘。他指出市場人士預期利率在高水平維持較長時間，加上預期國債供應增加，現時債市出現明顯超賣，又認為5厘息或是短期高位。但他亦指出債息走勢取決於通脹及經濟增長。

有新債王之稱的岡拉克指出，現時市場人士正消化聯儲局將高利率維持在較長時間的消息，並將此想法納入債息考量，令股市面對挑戰。他又指出當地經濟已開始因應高利率而出現放緩，明年上半年經濟疲勢會更明顯，屆時聯儲局或須要減息支持經濟。