積金局料積金易25年完成MPF帳戶轉移　累計追回29億被拖欠強積金

積金局主席劉麥嘉軒表示，積金易平台軟件開發工作已於今年年中已大致完成，預計明年第二季5間「先行者」陸續將強積金計劃下的帳戶轉移至積金易平台，其餘強積金計劃帳戶其後按受託人管理資產規模，由小至大依次加入平台，有信心至2025年完成所有帳戶轉移，平台便可全面運作。



她表示，強積金計劃有470萬成員每人約2至3個帳戶，預計有逾1,000萬個帳戶需要過渡至新平台。至於平台運作時間表，與取消強積金對沖並沒有關係。政府已宣布將於2025年5月1日實施取消「對沖」安排。

另外，2022至2023年度，積金局發出34.67萬張付款通知書，較2019至2020年度升33%。至2023至2024年度4至8月，付款通知書數目按年增4%，升幅有所緩和，預計趨勢已回穩。

成功為僱員追回29億元遭拖欠強積金

自2005至2006年度起開始至今，已處理64萬宗拖欠強積金供款個案，為計劃成員成功追討超過29億元被拖欠強積金供款。

自願供款方面，過去幾年包括疫情期間，供款總額均有穩步上升，去年有1.99萬名僱主為41.77萬名僱員作出146億元自願性供款，較2021年的133億元有所上升。劉麥嘉軒表示，疫情期間企業面臨較多挑戰，包括人手短缺問題，僱主透過提供額外退休保障，作為吸引人才策略。