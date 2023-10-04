渣打降恒指目標至17000點　施政報告若出新財策　或重登21000點

港股連續兩日創年內新低，17000點大關也面臨失守壓力。渣打亦看淡大市前景，預料恒指於第四季波幅區間，降至介乎17000點到19000點，並預計或將繼續下調港股盈利預測5%至10%。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，可以等待10月底的施政報告及中央政治局會議動向，倘若有重要財政政策變化，港股或可出現回升轉機。



施政報告有望帶動恒指區間上揚

鄭子豐指出，此次將恒指預測區間從第三季度的18000點至20000點，降低為17000點至19000點區間，是由於內房債台高築、外部高息環境，以及本地消費疲軟等多個因素疊加導致。但10月底將公佈施政報告，且召開中央政治局會議，可以期待出現重要的財政政策部署，則恒指有望升至19000點至21000點位置。

渣打稱若月底施政報告與政治局會議推重要財策，恒指有望升至19000點至21000點。（資料圖片）

中國經濟昔日「雙引擎」已放緩 渣打持「中性觀點」

渣打指出，過去數十年中國經濟曾依靠房地產行業、低端製造業為「雙引擎」，刺激經濟快速增長。但如今去槓桿、房債危機、低端製造業競爭力喪失的現狀，致使「雙引擎」壓力激增或將失靈。

渣打稱，中國處於全球經濟周期的另一端，即對抗通縮壓力，儘管今年的經濟增長可能達到政府 5%的目標，但商業信心仍疲弱。在央行減息、信貸放鬆及扶持消費和房地產行業的措施之後，消費出現企穩跡象。渣打表示將對中國保持中性觀點，從積極層面地區估值仍較全球股票低20%，低於長期平均水平，但地緣政治緊張局勢的潛在升級可能造成不利影響。

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐（右一）稱，通訊服務、非必需消費品為中國市場宜買入板塊。

兩大板塊仍睇好宜買入

對於投資配置，渣打建議買入通訊服務、非必需消費品兩大板塊。其提出，通訊服務由媒體和娛樂公司主導，受惠於消費者支出的增加和對互聯網公司的政策支持；而非必需消費品受惠於決策層面提振消費的優先目標。

渣打此次將房地產上調至中性，並預計房地產政策將繼續寬鬆；低配公用事業，因其價格動力欠佳，且定價存在不確定性；但下調了健康護理至低配，原因為價格動力不佳，且涉及貪污問題。