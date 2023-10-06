美債息攀升　里士滿儲銀行長指與兩原因有關　經濟軟著陸道路狹窄

美國債息近期急升，其中10年期國債孳息率曾一度升穿4.8厘，最新報4.726厘。對於近期債息急升，里士滿聯儲銀行行長巴爾金指出，經濟數據強勁及大量國債發行，導致國債息飆升。



他指出美國財政部國債發行大幅增加，創造大量供應，同時最近經濟數據表現改善不少，認為目前債息息率只回到過去數年更為正常水平。

另一方面巴爾金指出聯儲局擁有時間，考慮是否須要採取更多措施讓通脹降溫，又認為現時判斷年內是否仍有須要再加息一次屬為時尚早，未來息率路線取決於能否確信已克服通脹壓力，同時會密切關注勞動市場以尋找相關信號。

他亦指出美國經濟經軟著陸，及避免經濟衰退的道路狹窄。

三藩市儲銀行長稱若債息高企可毋須加息

此外美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比認為，近期長債孳息上升不會防礙美國經濟走向軟着陸。古爾斯比稱，孳息上升令人困擾，因為傳統上債息上升意味經濟將出現衰退，但情況與其他數據不吻合，他仍未發現可靠證據，顯示債息上升將重創經濟，因此仍然預期經濟有望軟着陸。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利於演辭中指出，最近債券市場緊縮情況並非無序，緊縮效果大約相當於聯儲局加息一次，如果國債債息持續高企，聯邦公開市場委員會毋須繼續加息。