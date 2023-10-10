碧桂園料無法履行境外債償付義務　面臨資產處置出售重大不確定性

碧桂園 （2007）公布，尚未支付某債務項下本金金額為4.7億元的到期款項，也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於公司發行的美元債券項下的償付義務，或導致要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。



公司表示，在行業銷售環境未明顯得到改善形勢下，面臨資產處置出售的重大不確定性，預計流動性在中短期內仍將持續緊張，又指現金狀況依舊顯著承壓，並已聘請中國國際金融香港證券和華利安諾基(中國)擔任財務顧問，及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

首9個月實現權益銷售金額按年跌43.9%

碧桂園指，共9筆境內公司債券本金共約147億元人民幣的展期方案，已獲得相關債券持有人的必要同意，為集團換來集中精力恢復運營的時間與空間。

碧桂園首9個月實現權益銷售金額約1549.8億元人民幣，按年跌43.9%，單月權益銷售金額61.7億元，連續第6個月按月下跌，按年下跌80.7%。

公司指，截至9月底，年內累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5112萬平方米，部分項目提前交付，將保交付作為最優先的業務目標，通過資金專款專用、嚴格管理預售監控資金等方式，切實保障項目的正常運轉並完成保交樓任務。