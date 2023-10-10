澳洲會計師公會倡降股票印花稅　惟不建議樓市撤辣

新一份施政報告即將公佈，澳洲會計師公會大中華分會會長呂志宏表示，今年受到高息及環球經濟等因素影響，港股成交低迷，公會建議降低股票交易印花稅，並考慮與內地稅率保持一致，即僅針對賣方徵收0.05%，以降低對沖機構等成本。另外，又籲港交所可延長交易時間1.5小時，每個工作日可達7小時。

他指出，事實上，除了本港，環球新股市場也低迷，前者預計全年僅有50至60隻新股上市，集資額僅為500億元，為近年低位，但仍有望保持在全球首五名內。而隨著美國加息周期年尾完結，預計明年第一及第二季股市流動性會有所提升。

至於會否影響政府財政收入，他表示，減印花稅短期內，的確會對印花稅稅收有所影響，但隨著股市交投活躍，長遠仍有利庫房收入。

呂志宏指，隨著股市交投轉趨活躍，減印花稅長遠仍有利庫房收入。（陳葦慈攝）

就即將公佈的施政報告，該公會諮詢208名會計及金融專業人士，制定相關建議。

針對港股流動性，公會建議可下調港股通納入股票的市值門檻。在審慎監管下，設立針對專業投資者的另類投資市場。落實推行新股通，允許內地與香港兩地投資者申購對方發行的新股。

王文暉表示本港樓市疲弱，不建議撤辣。（陳葦慈攝）

樓市疲弱 不建議撤辣

樓市方面，稅務委員會副主席王文暉表示，針對樓市疲弱，並不建議撤辣，但建議允許符合條件的資本投資者入境計劃申請人，在首次置業時享受與本地居民一致的買家印花稅稅率。

此外，委員會建議考慮擴大該計劃下，獲許投資資產的範圍包括不動產投資，最低投資門檻為至少2000萬港元。通過減低買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅，可進一步提振樓市。而若果之後樓市呈長期疲弱狀態，應考慮逐步取消從價印花稅。

公會建議擴大投資者入境計劃適用投資範疇，以及引家族辦公室落戶香港。（陳葦慈攝）

擴大投資者入境計劃適用投資範疇

關於吸引家族辦公室方面，建議擴大投資者入境計劃適用的投資範疇，包括對單一辦公室的投資，並提供稅務激勵措施，例如提供管理和諮詢服務中獲得的收入，給予稅收優惠。而吸引人才方面，建議向僱主推廣彈性工作安排，創造能吸引和挽留人才工作文化，並延長產假和陪產假。

在創科方面，建議將開放應用程式（API）擴展至除銀行業之外的其他領域，促進土地註冊紀錄，例如將房地產代幣與土地註冊紀錄連結起來，或支持eKYC等領域創新。同時，建議支持人工智能（AI）發展和應用，增加資金和措施支持Web3 生態系統發展。