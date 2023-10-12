解讀中央發萬億基建債傳聞　港股仍弱勢阻力位見18209點｜彭偉新

港股於10月10日晚8時左右，夜期走勢突然轉強，而且更大幅上升，令到期指升近17,800點水平，事緣是彭博通訊發出了一篇關於北京會發行1萬億人民幣特別債的消息，而該筆款項將會用作投放水利建設的資金，其背後目的當然是刺激內地疲弱的經濟。雖然該消息未有得到證實，不過，市場的反應算是正面，尤其是場外港股期指能維持全晚的升勢，另外，恒指在10月11日早上開出時，仍然可以17,956點高開292點。而且恒生指數、國企指數及科技指數分別在開市競價時段中分別錄得14.7億、11.1億及8.1億港元(見圖1)。按筆者的計算，三個指數在早上競價時段的追貨比率，更接近100%，意味著雖然恒指在開市時已高開292點或1.65%，但投資者仍然願意以高位追貨，反映有較多的投資者的確是看好後市，並預期10月11日當日可以有更高的指數點出現。而恒指的確在10月11日當日最高曾見過18,022點，即恒指曾一度上升最多357點，較開市水平高出65點。雖然最後恒指無法以全日最高位收市，但恒指仍然上升228點或1.29%，以上升幅計算，算是不錯的表現。



港股10月11日開市競價時段主要指數的升幅及資金流狀況。（圖一）

港股經過連續多日反彈後，恒指已由10月4日低位17,094點累積反彈了799點，不單止升破20天線，更帶動RSI重返50以上的偏強水平。以技術走勢來說，反映港股的整個走勢已經有轉強的勢頭。不過，港股今次的回升，特別是10月11日能向上升破20天線的阻力，內地發行1萬元人民幣的基建債之傳聞是非常重要的因素，若果沒有該消息的話，以現時港股的交投仍然低迷下，的確難以推動恒指以裂口突破20天線。究竟，投資者是否應該相信該則傳聞，跟隨技術突破而買入港股？又或者繼續以短線的策略，只短炒港股博一短期反彈呢？筆者希望嘗試以市場資金流向的角度為大家分析分析。

筆者翻查互聯網資料，無獨有偶地在兩個月前即8月11日，同樣地由彭博通訊報道內地會發行1萬億元人民幣的地方債，用作為支持地方經濟發展，而當時港股曾因該消息而被炒高至當日19,346點，不過當日恒指即時調頭更在持續回調下，恒指反覆跌至8月21日低位17,587點，而指數持續下跌期間，由彭博通訊所指的發行地方債消息只繼續聞樓梯響。而事隔兩個月後的10月11日，市場上同樣再傳出有規模1萬億的發債計劃，的確令市場投資者警覺地不敢盡信。因此，港股於10月11日的全日交投仍然只有888億港元，而升幅亦只有228點。明顯反映投資者並不相信該1萬億的基建債最終能夠落地，否則，筆者相信恒指的升幅應該會超過500點，而成交額更會達到1600億港元。

港股10月11日收市競價時段主要指數的升幅及資金流狀況。（圖二）

而事實上，按筆者的統計來看，10月11日的收市競價時段內，投資者不單未有因內地發行1萬億基建債的傳聞而在尾市入市，反而更在收市競價時段錄得大額的資金流出，其中，恒指成份股錄得31億港元的資金流出，而散貨比率達到58.6%(見圖2)，另外，國企指數及科技指數的成份股在同一時段亦分別錄得22.8億港元及23億港元的資金流出，兩個指數的散貨比率分別為53.4%及87.7%。

以資金流的規模來說，收市競價時段的資金流出，完全抵銷了開市競價時段的資金流出，反映出早市投資者雖然看好港股走勢而高位追入，但以升幅及資金流入的規模來看並不配合；再加上收市時資金不單未有在市場加注，反而更趁指數在高位時拋貨減持，明顯是對傳聞能成真不太樂觀，可能是「狼來了」的故事在近日發生太過多，又甚至是投資者在過去一段時間因種種原因，已不敢承擔太大的風險，令到投資者未能對傳聞產生憧憬，令到港股在今次由17,094點升上來只能算是反彈，並未能確認到已經見底。雖然筆者在撰寫本文時(10月12日零時9分)，恒指夜期已經上升182點及高水225點，不過，仍然相信港股欠缺上升動力下，短期內難有更突出的表現，而恒指在升抵由18,899點跌返17,094點咗個回調浪總跌幅的61.8%反彈目標18,209點水平亦會先行見阻力。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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