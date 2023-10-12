UNIQLO母企迅銷去年多賺逾8%至2962億日圓　預測本財年利潤增4.6%

UNIQLO及GU母公司迅銷（6288）公布截至今年8月底止全年業績，期內母公司擁有人應佔溢利為2,962億日圓，按年增加8.4%，派末期息165日圓，連同中期息全年派息290日圓。



年內綜合收益為2.76萬億日圓，按年增加20.2%，綜合經營溢利為3,810億日圓，增長28.2%。

公司又指出年內來自海外UNIQLO事業分部收益為1.43萬億日圓，按年增長28.5%；經營溢利為2,269億日圓，增幅為43.3%。海外UNIQLO業務收入於該年度，首次佔整體收入逾5成。

（圖片來源：UNIQLO）

日本UNIQLO收益增長近1成

日本UNIQLO年內收益為8,904億元，按年增加9.9%；經營溢利增長9.2%至1,178億日圓。

公司亦表示，年內來自GU收益為2,952億日圓，增長20%；經營溢利增長56.8%至261億日圓。全球品牌收益為1,416億日圓，增長15%，並錄得5億日圓事業溢利。

公司預期截至明年8月底財政年度，綜合收益增加10.2%至3.05萬億日圓，母公司擁有人應佔溢利為3,100億日圓，增長4.6%。全年派息為330日圓。