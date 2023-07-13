UNIQLO母企迅銷第3季少賺6.4%　上調現財年全年業績預測

UNIQLO及GU母公司迅銷（6288）公布截至今年5月底止﹑現財政年度首3季業績。迅銷指出在首3財季月，母公司擁有人應佔溢利為2,385億日圓，按年升0.3%，經營溢利為3,305億日圓，按年增加21.9%。



期內收益為2.1萬億日圓，按年升21.4%，毛利為1.1萬億日圓，增加19.1%，惟毛利率按年跌1個百分點至51.6%。

單計第3季，母公司擁有人應佔溢利為851億日圓，按年跌6.4%，收益增長23.8%至6,761億日圓，毛利增長21.8%至3,640億日圓，毛利率按年跌0.9個百分點至53.8%。其中日本UNIQLO收益按年增加8.1%至2,145億日圓，海外UNIQLO收益按年升38%至3,423億日圓。GU收益按年增加21.7%至824億日圓全球品牌收益增加16.5%至362億日圓。

公司上調現財政年度業績預測，預料全年綜合收益按年增加18.6%至2.73萬億日圓，綜合經營溢利按年增加24.4%至3,700億日圓，母公司擁有人應佔溢利按年跌4.9%至2,600億日圓。公司又預期全年派息280日圓，其中中期息為125日圓，末期息為155日圓。