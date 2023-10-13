美股｜美國債息抽升　道指收市挫173點

美國9月份消費物價指數（CPI）高於預期，市場預期12月加息機率回升，美國10年期債息大幅回升。美股周四（12日）反覆下滑，道指尾段跌幅擴大，收市挫173點。



道指收市報33,631.14點，跌173.73點或0.51%；標指報4,349.61點，跌27.34點或0.62%；納指報13,574.22點，跌85.46點或0.63%。波音（Boeing）跌2.44%，為表現最差道指成份股。另外，由於汽車工人擴大罷工至該公司最大、最賺錢的工廠，福特汽車（Ford Motor）股價下跌2.0%。

美國10年期債息一度抽升11.9個基點，高見4.714厘。

美國9月CPI按年上升3.7%，略高於市場預期的3.6%，但與前值持平；剔除能源和食品成本的核心CPI，按年增4.1%，符合市場預期，低於前值4.3%。按月來看，9月CPI 增長0.4%，略高於預期的0.3%，但低於前值0.6%；核心CPI增長0.3%，符合市場預期和前值持平，反映通脹仍然頑強。

另外，美國勞工部同日公布，美國上周初領失業救濟人數20.9萬，低於市場預期，與修正後前值持平；續領失業救濟人數報170.2萬，高於市場預期的168萬，也高於前值167.2萬，顯示就業市場依然強勁。