內地9月新增貸款2.31萬億元人民幣遜預期　9月底M2餘額增幅10.3%

人民銀行公布，內地9月份新增貸款為2.31萬億元（人民幣‧下同），較市場預期的2.5萬億元低；今年首9個月新增貸款合共為19.75萬億元，按年增加1.58萬億元。



分部門看首9個月住戶貸款增加3.85萬億元，短期貸款增加1.75萬億元，中長期貸款增加2.1萬億元；企（事）業單位貸款增加15.68萬億元，包括短期貸款增加3.99萬億元，中長貸款增加11.88萬億元。

截至今年9月底，人民幣貸款餘額為234.59萬億元，按年增加10.9%，增速分別較8月底及去年9月分別低0.2個百分點及0.4個百分點。廣義貨幣（M2）餘額按年增加10.3%至289.67萬億元，增速分別較8月及去年9月低0.3個百分點及1.8個百分點。狹義貨幣（M1）餘額及流通中貨幣（M0）餘額，分別為67.84萬億元及10.93萬億元，分別按年增加2.1%及10.7%。

9月社會融資增加4.12萬億元

人行表示今年9月內地社會融資規模增量為4.12萬億元，按年多5,638億元，金額高於市場人士預期的3.7萬億元。首9個月社會融資規模增量累計為29.33萬億元，按年多出1.4萬億元。截至今年9月社會融資規模存量為372.5萬億元，按年增長9%。