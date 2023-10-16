祈連活料美元續為全球主導貨幣　若人民幣自由兌換港元勢被取代

今年為聯繫滙率40周年，「聯滙之父」祈連活（John Greenwood）表示，儘管人民幣在境外交易已愈趨普及，但主要集中在貿易結算，美元會繼續成為全球主導貨幣。而人民幣若要與美元競爭，就必須拆除一切外滙及資本管制，成為根據國際貨幣基金組織定義的可自由兌換的貨幣，人民幣一日仍存在交易及流動限制，港元及聯滙制度便有理由繼續保留。



聯滙制度無可能被攻破

祈連活在接受本地媒體電郵查詢時表示，假如人民幣實現完全自由兌換，並且有更廣泛的交易應用，屆時港元在本地市場的地位可能被逐步取代，但問題是中國仍然維持一定程度的外滙及資本管制，港元滙率及港元市場，成為中國與世界接軌中最有價值的安全門及防震器。

他指出，過去40年歷史證明，聯滙制度幾乎無可能被交易員攻破。只要香港繼續扮演中國與世界連接的大門，便需要持續實施固定滙率制度，因這是最能吸收龐大資金進出並可維繫穩定的最佳機制，便能確保香港有效發揮國際金融中心角色。

美國經濟或年底至明年夏轉勢

美國9月份通脹數據較預期強勁，市場預期聯儲局加息機會再度增大。祈連活認為，基於市場相信美國將維持緊縮貨幣政策，高息環境下美元續呈強勢，惟其廣義貨幣供應（M2）已持續回落多個月，可能是經濟轉向衰弱的徵兆，儘管目前勞動市場及個人消費支出整體仍然強勁，可是當局似乎忽視貨幣供應變化對經濟的前瞻作用。

他坦言，暫時難以準確預測美國經濟何時轉勢，可能是今年底或遲至明年夏季，當經濟出現衰退，聯儲局會展開減息行動及結束量化緊縮，屆時美元及港元滙率將齊齊轉弱。