中證監收緊A股借貨沽空保證金比例　由50%增至8成

內地再出招支持A股市場，中證監於上周六（14日）宣布對融券業務（借貨沽空）加強逆周期調節，對融券及戰略投資者借出配售股份的制度調整優化，階段性收緊兩項活動。



其中融券方面，融資方保證金下例比例由50%提高至80%，借方方面，則禁止上市公司高管及核心員工，以及參與戰略配售設立的專項資產管理計劃借出股票。

中證監公告又指出，融券方面對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調至100%，證券公司要建立健全融券分配機制﹑穿透核查和准入機制，加強融券交易行為管理，要適度限制其他戰略投資者在上市初期出借方式及比例。

上交所和深交所隨即發出通知，解釋執行上的細則，通知指出，此前已經訂立的融券合約，保證金按原先比例執行，至本月30日起，一般融券保證金將會上調至80%，而私募基金保證金上調到100%。

新股上市後首5日 單日借貨上限20%

其他條款則包括上市和配售股份的限禁售期內，禁止投資者及其關聯方融券賣出該上市公司股票；發售股份公司的高管及核心員工，參與戰略配售設立的專項資產管理計劃，在承諾持有期限內不可借出獲配股票；IPO後首5個交易日內，單日上限可向外借貨獲配股票的20%，5日內累計最多借50%。