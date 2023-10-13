傳內地擬設平准基金　國家隊撐A股　外電引知情人士指規模逾千億

據《彭博》引述知情人士透露，內地正在考慮設立一隻由國家支持的平准基金，以提振投資者對9.5萬億美元股市的信心。



因事未公開而要求匿名的知情人士稱，經過數月研究及近期至少兩輪討論後，監管部門已上報有關設立平准基金初步方案的報告。

報道引述其中一位知情人士稱，該基金總規模計劃數千億元人民幣，不過實施細節尚未最終確定，相關計劃也有可能變化。中證監暫未回覆置評請求。

中央匯金於周三（11日）合計斥資約6,500萬美元，增持中國四大國有銀行A股股票。雖然規模不大，但突顯了最高領導層對市場持續下跌的擔憂。越來越多的中國經濟學家和對沖基金呼籲政府通過平准基金直接干預市場，採取類似2015年市場暴跌之時「國家隊」入場買入股票的操作。

上證指數近期多於3100點附近徘徊。（中新社）

內地早前削減股票交易印花稅

中國今年已經推出一系列措施提振內地股市，包括下調交易手續費和印花稅。不過成效甚微，滬深300指數本周早些時候跌至11個月低點，自2021年高點已經下跌37%。由於擔心不斷惡化的房地產行業風險和地緣政治緊張局勢等各種不確定因素，外資亦持續拋售中國股票。

2015年股市大跌期間，中國利用中國證券金融股份有限公司作為主要的市場維穩工具，允許從央行、商業銀行等籌集多達3萬億元人民幣的資金，用於直接入市買入股票，同時也向券商提供流動性。即便如此，資本市場震蕩仍持續一年後才得以結束。