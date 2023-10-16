華置CEO甘比與仲學舍宿生真情對話　冀宿生發揮青年力量回饋社會

華人置業（0127）與劉葉淑婉紀念慈善基金合作推出仲學舍，為18至30歲的香港在職或自僱青年提供獨立生活空間。仲學舍自推出以來申請人數眾多，反應熱烈，已經租出約 70%，現尚餘少量宿位，歡迎有興趣人士，透過網上表格（https://www.josephshouse.hk/onlineapplication.html）提交申請。

首批宿生現已入伙，昨日（15日）集團行政總裁﹑人稱甘比的劉陳凱韻於仲學舍迎新聚會中與青年宿生真情對話。仲學舍宿生從事不同類型之職業包括中醫、資訊科技技術人員和廚師等。

仲學舍為青年宿生提供一系列個人發展的活動及義工服務，讓青年回饋社會，發展新技能和擴闊視野。活動包括1. 自我增值：理財、ChatGPT、中醫調理和資訊科技等 2. 社區參與： 秀樺廚房社企餐廳和探訪醫院長者等 3. 個人發展： 毛冷鈎織、烹飪、攝影、音樂、花藝和室內園藝等。

甘比表示：「我好高興昨日與仲學舍的青年宿生真情對話，了解青年宿生的新生活。集團透過仲學舍幫助青年擁有自己的獨立生活空間，並鼓勵青年宿生勇於嘗試，將興趣發展為事業，並以自己能力幫助別人，發揮青年力量，回饋社會。我們期望未來與大家一起努力，共同為深水埗建設一個更和諧美好的社區。」