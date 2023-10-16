華置CEO甘比與仲學舍宿生真情對話　冀宿生發揮青年力量回饋社會

撰文：張偉倫
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華人置業（0127）與劉葉淑婉紀念慈善基金合作推出仲學舍，為18至30歲的香港在職或自僱青年提供獨立生活空間。仲學舍自推出以來申請人數眾多，反應熱烈，已經租出約 70%，現尚餘少量宿位，歡迎有興趣人士，透過網上表格（https://www.josephshouse.hk/onlineapplication.html）提交申請。

首批宿生現已入伙，昨日（15日）集團行政總裁﹑人稱甘比的劉陳凱韻於仲學舍迎新聚會中與青年宿生真情對話。仲學舍宿生從事不同類型之職業包括中醫、資訊科技技術人員和廚師等。

仲學舍為青年宿生提供一系列個人發展的活動及義工服務，讓青年回饋社會，發展新技能和擴闊視野。活動包括1. 自我增值：理財、ChatGPT、中醫調理和資訊科技等 2. 社區參與： 秀樺廚房社企餐廳和探訪醫院長者等 3. 個人發展： 毛冷鈎織、烹飪、攝影、音樂、花藝和室內園藝等。

甘比表示：「我好高興昨日與仲學舍的青年宿生真情對話，了解青年宿生的新生活。集團透過仲學舍幫助青年擁有自己的獨立生活空間，並鼓勵青年宿生勇於嘗試，將興趣發展為事業，並以自己能力幫助別人，發揮青年力量，回饋社會。我們期望未來與大家一起努力，共同為深水埗建設一個更和諧美好的社區。」

華置青年仲學舍首階段申請周五截止　合適申請者最快9月初可入住華置青年宿舍仲學舍獲逾千查詢　甘比稱樂意助年青人安居樂業劉葉淑婉紀念慈善基金與華置合作推青年宿舍仲學舍　提供84個宿位
陳凱韻（甘比）
華人置業集團