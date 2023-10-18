華僑銀行宣佈管理層變動　增强大中華區策略部署

現任華僑永亨銀行（中國）行政總裁的王克將接替陳永明出任大中華區總裁一職。隨著王克的任命，現任華僑永亨銀行（中國）副行長兼企業銀行部總經理洪勇翔將出任華僑永亨銀行（中國）署理行政總裁。上述任命將於2023年11月1日生效。陳永明將回到新加坡擔任集團行政總裁顧問。



華僑銀行集團行政總裁黄碧娟表示，隨著集團更著力於東盟及大中華區的策略部署，這將繼續增强在大中華區的業務覆蓋。

王克在2012年加入華僑銀行集團，擔任中國信息科技部總經理，並在2014始擔任營運與科技部總經理。他於2017年獲任命為珠三角地區總部總經理，隨後於2019年成爲華僑永亨銀行（中國）行政總裁。在其領導下，核心科技設施和能力得以建立，應對新冠疫情期間對業務的影響，去年第四季並在中國中部最大的城市武漢開設了分行。

洪勇翔在2009年加入華僑銀行。在新加坡任職6年間，曾擔任風險管理、財務和業務發展等職務，並於2015年由新加坡調任至中國。他在2018年被任命為中國區的首席風險控制官，並於2022年成爲企業銀行部總經理。洪勇翔建立了風險管理架構，推動跨境業務，並帶領中國企業銀行團隊開拓新的行業領域，包括可持續金融和可再生能源，以及專注於新技術的科技、媒體和電信（ TMT ）領域。