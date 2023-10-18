日本10年期債息創十年新高　日央行採緊急行動　斥3千億日圓買債

日本10年期國債孳息率今日（18日）曾觸及0.815厘，創下10年新高，帶動孳息率全線飆升，日本央行採取緊急買債行動。日本央行購入總值3,000億日圓（20億美元）期限為5至10年期債券，及1,000億日圓（6.6774億美元）期限為10至25年的債券。



消息公布後日本10年期國債孳息率回落至0.81厘。

三菱日聯摩根士丹利證券公司固家收益策略師Kazuya Fujiwara指出，美日之間孳息率走勢存在一定相關性，同時並無跡象表明美國孳息率見頂，導日本國債孳息率攀升。

瑞穗證券東京首席策略師Shoki Omori指出，日本央行在遏利國債孳息率落後於曲線。從日本國債期貨顯示，當宣布緊急操作後損失減少，可是再次下跌，反映外國投資者正在挑戰央行。Shoki Omori又指出央行可能擔心會看到超長期債券遭拋售，因美國國債孳息率上揚，及周二進行的20年期日本國債措賣需求疲弱產生的連鎖反應。

Shoki Omori指出若緊急買債行動未遏抑孳息率上揚，央行或在今日較後有更多計劃以外行動；又指出關注美國聯儲局主席鮑威爾於周四會參與活動，認為視乎鮑威爾的言論，日本10年期國債孳息率或會觸及0.85厘。