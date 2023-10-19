交大呂志和科學園舉行命名揭幕儀式　呂志和親赴上海主禮

嘉華集團主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和透過「呂志和獎─世界文明獎」捐資2.5億元人民幣支持上海交通大學科學園發展，科學園命名為「呂志和科學園」。「呂志和科學園」日前（10 月 17 日）舉行正式命名揭幕儀式，呂志和親臨現場主禮，分享對國家高端科研發展之感想與願景，來自「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」的香港中學生亦在場見證命名揭幕儀式，並參觀上海交大新校園設施，與專家學者面對面交流，親身了解中國科學的發展情況，增進對國家的認識。

出席命名揭幕儀式的嘉賓包括前任行政長官林鄭月娥、上海市委統戰部部長陳通、上海市政協副主席吳信寶、嘉華國際執行董事呂耀華、嘉華國際執行董事暨上海交大校董呂慧瑜、上海交大黨委書記楊振斌及校長丁奎嶺，共同見證這一個滬港科技發展交流的重要里程碑。

呂志和表示：「交大與國家戰略、城市發展息息相關，我很榮幸能參與『呂志和科學園』的建設，響應國家積極推動張江地區科創發展，支撐上海成為具全球影響力科創中心。這個創新研究基地為師生提供良好的條件和支持，幫助促進重大科學突破的產生，同時成為培育創新人才的搖籃，以及與國內外科研機構和高校的合作交流平台。科技發展是一個長期而複雜的過程，面臨各種挑戰和機遇，需要持續的努力和投入來取得更大的成果，我誠盼與更多同行者攜手，為國家建設貢獻力量。」