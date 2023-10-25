施政報告｜減股票印花稅　李惟宏︰港稅率仍較高　影響環球競爭力

立法會金融服務界議員李惟宏回應2023施政報告時指，今年施政報告從多方面回應了市民的聲音，貫徹了國家主席習近平重要講話，於去年提出的「四個必須」及「四個希望」，對接國家戰略強化「八大中心」。同時在招商引資搶人才、發展新動能，改善民生房屋問題，以及金融發展上都有具體政策。

整體而言，李惟宏認為是次施政報告基本滿足了香港發展需要，亦反映政府有聆聽及接納社會的建議，以及在鞏固香港國際金融中心上，提出多個重要KPI以及發展政策，他期望相關政策盡快公佈細節及實施，並會持續監督及提出建議。

李惟宏指，對於下調股票印花稅率的幅度，業界仍感到失望。﹙資料圖片﹚

下調股票印花稅率幅度 業界仍感到失望

作為促進股票市場流動性專責小組非官方成員，李惟宏感謝行政長官接納了促進股票市場流動性專責小組，包括下調股票印花稅並將股票印花稅稅率由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，下調至0.1%、檢討股票買賣價差、降低市場資訊費用、改革GEM以及持續促進股票市場發展；反映政府重視近期香港股票市場疲弱的問題。

不過，他指，對於下調股票印花稅率的幅度，業界仍感到失望，因為有關下調幅度只是恢復至上調之前的水平，考慮到其他市場如內地亦進一步減少稅花稅至單邊0.05%，以活躍資本市場、提振投資者信心。相對其他環球市場，香港股票印花稅仍是較高，影響環球競爭力。

由於現時港股情況，已反映投資者對市場的信心跌至谷底。自印花稅推出後，港股二年以來成交已大幅縮減，今年首九個月的成交金額只有1,097億元，較去同期的1,231億元，下跌11%。他非常理解單獨依賴減免印花不能解決所有股票流動性問題，但面對業界當前的困境，加上地緣政治複雜的環境，政府更需要大膽去降低印花稅刺激股票市場，提振市場信心，再配合其他「組合拳」，相信可以重新吸引投資者回到港股市場。

支持落實「資本投資者入境計劃

另外，李惟宏亦感謝政府聆聽到他的建議，考慮引入私人投資者，共同發展「北部都會區」及交椅洲人工島，以應對項目發展所涉及的大量資金需求，減少對政府財政影響，確保政府財政健康。支持落實「資本投資者入境計劃，讓有興趣來港的人，透過投資3,000萬元或以上的股票、基金以及債券等資產，可申請來港，相信有助香港資產及財富管理，以及金融及相關專業服務發展。以及進一步強化離岸人民幣業務，深化大灣區金融合作，擴大香港金融機構在前海的業務範圍。

然而，李惟宏認為施政報告未有全面提及促進資本市場多元化，因為香港並非只有證券市場，要鞏固國際金融中心，政府亦應積極開拓其他金融服務範疇，包括商品期貨、債券、貴金屬、企業融資、基金、虛擬資產等，進一步豐富不同類型的金融產品及服務。