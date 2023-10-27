雲頂新耀 – B (1952) 業績有望逐步改善　大戶尚未離場｜彭偉新

以創新療法許可、開發及商貸為主營業務的雲頂新耀近日股價相對較為波動，主要是有多項相關業務改善的利好消息公佈，集團於8月24日公布今年的半年業績，雖然營業額達到889.5萬元人民幣，按年上升7.52倍，至於利潤方面，仍然錄得半年虧損4.24億元民幣，但相對去年同期的6.68億元人民幣虧損已收窄了36.5%。主要是受惠集團旗下有兩款的抗菌藥物，或會獲利納入內地優先審評品種藥物，另外，集團獲得美國上市企業Kezar授權，集團可以獨家訂可，在大中華區、南韓及若干東南亞市場開發、生產及商業化Kezar的主要條選藥物。



股價於上日的收市價為22.1港元，全日下跌了0.75港元，跌幅為3.28%，雖然股價走勢連續多日回落，由10月16日高位29.20元水平跌返上日最低位21.70元，不過，並未有全線走勢轉差。集團在過去5年的平均Beta值為2.67，系統性風險高於大市，主要是近年藥業類股份的波幅較大。該股的52周最高位見30港元，而最低位則見6.12港元，股價於過去52周累積上升了2.4倍，股價表現跑贏所有的港股指數表現。不過，以現價22.1港元計算，雲頂新耀的股價只較50天線高出5.54%，另外，較200天線亦只高出18.7%，因此，反映股價經過之前連下跌後，己返回較合理的水平。

雲頂新耀－Ｂ於6月01日至10月26日期間的資金流狀況。（圖1）

雲頂新耀的機構投資者持股比率為53.06%，股價由今年6月1日至10月26日期間的股價共錄得1.04倍的升幅，期間，共錄得4.55 億港元的資金流，當中大戶佔其中的3.43 億港元(見圖1)，而散戶則佔當中的1.12 億港元。而大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.54%；而最低則跌至 -3.55%，而到10月26日當日則為 -2.13%，主要是反映近日股價持續下跌而拖累到短期資金流出引發坐貨比率跌入負數區域。雖然股價回落較快，不過，總累計資金流入並未有大幅減少，只由10月18日的最高位3.54億港元減至10月26日的3.43億港元。另外，集團的股東持貨比率相對穩定，按圖2所示，首10大的證券商在中央結自戶口持貨比率於今8月初超過90.5%後，持倉比率大致維持在90.2%至91%之間，即使近日股價連續下跌，持股比率亦只回落至90.36%，因此，股價下跌未有觸發大戶投資者沽貨離場，反映股價走勢仍然可以繼續看好。

雲頂新耀由8月10日至今期間中央結算戶口的倉位相對穩定。（圖2）

至於北水持有雲頂新耀的股份持續上升，由今年4月底只持有相等於已發行股份的21.64%，而該比率正持續上升至10月25日的27.42%，期間北水增加持貨5.78% (見圖3)。因此，既然在北水及大戶投資者均繼續看好雲頂新耀的前景下，趁股價回調買入股份將會是最好的時機。雲頂新耀股價在今年1月時曾在升抵30.00港元後見頂回落，在反覆回調至6月份低位10.32港元後才在出現RSI牛背馳下見底，股價其後反覆回升，曾於10月16日升上29.20元水平再度見頂回落，經過近8個交易日的回調，股價於周四跌返保歷加通道底部外，更跌至自今年6月底部開始反彈總升幅的38.2%回調目標，只要股價能企穩在21.95元以上水平，股價可以毋須再回調前升浪總升幅的61.8%便可作出反彈。投資者可以在現水平22元水平附近買入，只要股價能企穩在20元以上，股價可以延續反彈，並會以年初30元作為反彈目標。不過，一旦股價跌穿20元，亦宜先行沽出止蝕。

雲頂新耀自今年3月底起北水持續買入股份。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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