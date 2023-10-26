君實生物 (1877) 企穩20天線樓上　兩大陣營仍在加持｜彭偉新

君實生物於上日的收市價為17.92港元，全日下跌了0.48港元，跌幅為2.6%。集團在過去5年的平均Beta值為0.49，系統性風險低於大市，主要是股價跟隨生物科技股作出回調。其52周最高位見48.5港元，而最低位則見15.32港元，股價於過去52周累積下跌了33.57%，股價表現跑輸恒指及國企指數。以現價17.92港元計算，君實生物的股價較50天線低8.33%，另外，現價較200天線低52.09%，股價仍然處於低位並有望作逐步收復整體估值。



集團由於仍然未錄得盈利，而多類產品仍然處於開發周期，集團暫時無市盈率作參考，不過，整體的市賬率則只有1.99倍。以現價計算，集團的股價對營收比率為13.95倍，企業價值對收入為28.26倍，估值上仍然未太過偏離同行的估值，而隨著集團逐步把手上的產品逐步上線，有助改善集團未來的整體業績。

君實生物 (1877) 在今年4月底開始的北水持貨比率變化。（圖1）

君實生物北水持貨水平維持增加，雖然增加的幅度未算太過強勁，只由今年7月底時的31.42%逐步增加至本周二的34.5% (見圖1)，增加幅度為3.08個百份點，另外，君實生物在中央結算戶口中，首10大證券商持股比率曾於10月12日跌至83.23%後再度反彈，至10月20日的83.98% (見圖2)，可能反映出機構投資者繼續在市場上加注。雖然集團暫時未有錄得盈利紀錄，但基於大戶投資者對公司的前景較為了解，以及北水在近日較熱衷於生物科技股上，兩類投資者增持君實生物的股份比重，相信是反映君實生物股價有機會持續向好的憑證。

君實生物(1877)於8月9日起主要證券商持股比率變化。（圖2）

君實生物(1877.HK)的機構投資者持股比率為30.02%，股價於今年5月30日至10月25日期間的錄得32.38%的跌幅，不過未有見到大量資金流走，當中在7月期間，曾錄得資金流走，不過，其後資金重新流入，共錄得0.42 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.19 億港元，而散戶則佔當中的0.24 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上23.07%；而最低則跌至 -18.97%，而到10月25日當日則為4.11%，資金流動力開始由低位回升，反映整體狀況已有改善的跡象。

君實生物於由5月31日至10月25日期間的資金流變動。（圖3）

由於股價在近日跌至10月4日低位開始反彈後，已成功收復20天線阻力，但未能升破50天線，不過整個走勢仍然偏強，股價未有失守20天線支持。股價於今年6月及7月曾兩次見阻力位25.75元後回落，並跌離了20天線的阻力後，最低曾見15.38元見底反彈，股價近日已成功收復20天線，雖然昨日先行作出回調，但未見有太大的壓力下，配合仍然有大戶投資者及北水的買入下，股價有機會繼續上升，若果以整個自7月見頂後的回調幅度，按黃金比率的38.2%作出反彈，股價上望19.30元，投資者可以在17.80元水平買入，上望19.30元，若果跌穿16.8元的技術支持，投資者宜先行沽出止蝕。至於股價暫時仍然未見有太大的沽壓，若果能成功收突破自7月開始的回調總跌幅38.2%的話，則上望61.8%反彈目標，上望21.70元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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