職場軟實力　天時地利人和　風水也關事｜知薇

知薇關注職場智慧多年，越來越發現和認同，無形世界對每個人的影響，是大過有形世界的，職場亦是如此。無形世界包括很多方面，比如你自身的狀態氣場和信念，你周圍人的狀態氣場和信念，以及你周邊環境的磁場和風水。這聽上去是new age和玄學，其實近過去幾十年科學界的研究和發現——比如量子糾纏等，觸及的正是科學的前沿和玄學的邊沿。今天知薇分享的，就是一些經過驗證、遊走於科學玄學之間的職場智慧點滴。

智慧一：辦公室座位風水點滴

風水聽似玄妙，依據的基礎是能量和氣場的阻塞、流動和改變。

撇開個人的生辰八字，有些座位的風水是比較好的，比如面前開揚能收到好的氣流，背後穩定有固定的牆或其他座位能得到支持，這些很形象的表示這個座位上長期坐的人，前有無限機會，後有穩固靠山。

有些座位則是比較差的，比如在門邊或走道邊會導致氣場不穩定和易分神，背後空虛或有門有走道當然更差會導致心神不寧（總覺得背後有某種不確定性或危險），這些也很形象的表示在這個座位上的人，坐不穩崗位易離職，缺乏貴人和助力。

有些更差的座位，是窗外有尖銳建築物正對著、或交通繁忙的馬路直指面前，氣場很沖，一定要盡量避開和遮擋，因為這些形象地表示在位者面臨兇險和沖擊。

知薇的確親眼見好多座位風水不好的人，很快離職的例子，也曾建議地位不穩的同事移座位改風水，之後竟扭轉局勢，平步青雲好幾年。

智慧二：辦公室自處和人事風水點滴

正所謂，天時地利人和，與時機和環境一樣重要的，是成事的人，包括你自己和你與其他人的相處。職場中，最受歡迎且升職順利的人，有一個共同點，就是能量高且好，人們愛見到他們，更愛親近他們，機會自然就多，成事也更順利。

那麽，如何提升自己的能量？請記得一句話：「萬事發生皆有利於我」。這個信念令你的氣場和應對都很積極，遇事不氣不慌不急，正面平穩的努力解決就好了。

如何與周邊的人相處？每個人風格都不同，但無論如何請順勢而為，就算需要罵人也要笑著說。

知薇一直敬重的一位上司，就算很生氣了，也從不說別人一句壞話，他總能找到一個可能的理由借口，為對方的負面行為和結果解畫，如此的好處就是，他自己能盡快冷靜和回復積極狀態，而其他人也因為他的正面和陽光而樂於與他相處，著實厲害。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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