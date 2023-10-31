中國10月官方製造業PMI報49.5　重臨收縮區　新訂單指數低於50

據國家統計局公佈，中國10月官方製造業PMI回落至49.5，較上月下降0.7個百分點，降至收縮區間，製造業景氣水平有所回落。市場曾估測應於上月持平維持50.2%，此次回落或遜於市場預期。



從企業規模看，大型企業PMI為50.7，比上月下降0.9個百分點，繼續高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7和47.9，比上月下降0.9和0.1個百分點，低於臨界點。

製造業生產仍擴張 市場需求下降

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點；新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。生產指數50.9，比上月下降1.8個百分點，高於臨界點，表明製造業生產仍在擴張，但步伐有所放緩。供應商配送時間指數為50.2，比上月下降0.6個百分點，仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

國家統計局指出，製造業生產仍在擴張，但步伐有所放緩。（資料圖片）

新訂單指數為49.5，比上月下降1.0個百分點，表明製造業市場需求有所下降。原材料庫存指數為48.2，比上月下降0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。

從就業人員看，從業人員指數為48.0，比上月下降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回落。