日圓轉弱　日央行指予YCC更大彈性　10年期國債1厘孳息率僅為參考

日本央行公布議息結果，除維持現行的負0.1厘政策利率，同時會繼續透過買入日本國債將10年期國債孳息率保持在零水平外，並宣布進一步予孳息曲線控制（YCC）更大彈性，將10年期國債孳息率上限為1厘並作為參考，透過買入國債以控制水平。



日本央行又指出會繼續對貨幣寬鬆政策保持耐性。

日本央行公布議息結果後，日圓轉弱。美元兌日圓最新報149.97日圓，升0.58%，每百日圓兌港元新報5.24。

央行於聲明內指出，與會委員以8比1大比數通過將10年期國債孳息率上限為1厘，並以此作為市場行動的參考，希望有助形成孳息曲線，又指出會繼續進行大規模買債計劃。

央行又指出會在有須要時購入交易買賣基金（ETF）及產地產投資信託基金（J-REITs），分別上限為12萬億日圓及1,800億日圓。同時會保持商業票據的額度2萬億日圓，以及會以新冠疫情前的步伐購入企業債券，促使企業債券的額度會逐步回復至3萬億日圓。

對實施寬鬆措施保持耐性

央行於聲明指出將日本通脹預測上調，以反映入口價格及能源價格持續上揚情況，預料至預測期末，核心通脹將會逐步攀升至2%目標水平，但仍須要薪酬與物價維持上升動力。同時強調會對量化及質化寬鬆措施保持耐心，以支持當地經濟及為薪酬上揚營造有利環境。同時會繼續對當地經濟及物價密切觀察。

央行指出在國內外經濟及金融市場均存有高度不確定，因此提高孳息曲線控制有大歷靈活程度屬有必要，這樣有助長期利率能在應對未來發展時更暢順地形成。目前央行透過連續多日的市場行動，將10年期國債孳息率上限設定為1厘。縱使可以帶來正面效應，同時亦會引發龐大的負面影響。

央行亦指出基於國內外經濟及金融市場均出現高度不確定，所以會對貨幣寬鬆措施保持耐性，以期將通脹水平達到2%目標水平。同時會繼續保持企業及金融市場在融資上的穩定性，若有須要央行會立即採取行動。