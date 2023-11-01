金管局證實外星人出席國際金融投資領袖峰會？　網上有咁既反應！

本港金融界盛事﹑由金管局牽頭籌辦的國際金融領袖投資峰會將於下周一（6日）至周三（8日）舉行。活動期間將有多名國際金融機構的高層雲集香港。為隆重其事金管局自然攪盡腦汁進行去推廣，務求讓全城關注。今次當局更「搞搞新意思」，於社交媒體以報道「流出密檔」中有「外星人」出席會議的方式來宣傳外，更配上「證實消息」這網網潮語來製作宣傳圖像，實在是一項突破。



金管局在Facebook帖文配圖中，有以下一段模仿報章上新聞報道的文字，內容為「本周初，一份題為「驚天大秘密曝光！香港金融管理局與外星人的神秘會議」文件意外外洩。該文件揭露了金管局於十一月六至八日，與數百位中外金融界星級人物進行高層次峰會及研討會。」並特意將外﹑星﹑人三字以模仿螢光筆的方式標示出來。配圖又用上「金管局證實消息 外星人將來港出席峰會」。手法完全貼近時下網絡用語。

今次金管局以新手法宣傳效果如何？數字不會騙人！這則帖文在Facebook獲得574個贊好或哈哈的心情回應，同時留言數目亦達200個，更有139個轉載。3項數字均較其他帖文為多。其中哈哈的心情回應達328個，顯示網上世界對今次金管局的幽默手法相當受落。希望日後當局可以繼續透過較輕鬆，以及貼近時下流行的手法介紹金融方面的訊息及知識，讓市民可以對本港金融市場最新發展有更深入的認識。