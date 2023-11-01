譚仔於澳洲及新西蘭組合營　擬透過特許經營進軍澳紐市場

經營連鎖米線食肆譚仔國際（2217），繼進軍日本市場後，捉將業務版圖擴至澳洲﹑新西蘭及菲律賓等亞太區內市場。公司宣布更改新股發行取得的所得款淨額用途，將原來建議用於擴充餐廳網絡（僅包括自營餐廳）的用途，擴大至包括透過合營／或特許經營安排在選定海外市場開設餐廳。公司又指出與周二（31日）與ST Group訂立合營協議，以規管該業務於澳洲及新西蘭的經營。



公司指出旗下的Tam Jai Australia Pty Ltd.及STG Food Industries 5 Pty Ltd.已在澳洲成立合營公司，雙方持股分別為49%及51%。該合營公司主要在澳洲及新西蘭從事業務，待訂約方作進一步磋商後，合營公司會與公司訂立一份主特許經營協議，公司將授予合營公司主特許經營權，以營經業務及使用三哥品牌的相關知識產權。在獲得主特許經營權後，合營公司可以以附屬特許經營權授予人的身份，不時與其他附屬特許經營者訂立進一步的附屬特許經營協議。

譚仔在公告亦指出與菲律賓一名潛在合作夥伴BVCUISINE Inc.於今年8月訂立諒解備忘錄及意向書，並正在探討與BVCUISINE訂立主特許經營協議的可能性，擬以特許經營安排方式進軍菲律賓市場。