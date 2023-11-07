IMF調高內地今明兩年經濟增長預測　籲減息支持增長與投資

國際貨幣基金組織（IMF）上調今﹑明兩年中國經濟增長預測至分別為5.4%及4.6%，指出內地經濟於疫情後有強勁復蘇，惟明年增長會有放緩。



IMF指出受到房地產行業持續疲弱及外部需求低迷影響，明年內地經濟增長將放緩至4.6%。惟較IMF於今年10月《世界經濟展望》中預期的4.2%佳。

IMF第一副總裁戈皮納特指出，相對於10月《世界經濟展望》的預測，已將今﹑明兩年經濟增長預測值分別上調0.4個百分點，因為在今年第3季內地經濟增長表現較預期理想，以及最近發布一系列政策。隨著產出缺口持續縮小，預料明年年底核心通脹將升至2.1%。從中期來看由於生產力疲軟及人口老齡化的不利影響，預料經濟增速至2028年時逐步降至3.5%。

指內地需推出支持宏觀經濟

戈皮納特指出內地已推出多項措施支持內地樓市，惟仍需要更多措施以確保轉班期間加快復蘇及降低成本。全面一籃子政策措施，應包括加快不可持續經營的房地產開發商的退出﹑消除樓價調整的障礙﹑提供更多中央政府資金以促進住宅物業完工，以及協助可持續經營的發展商修復資產負債表，適應規模妥縮小的房地產市場。同時指出在行業進行必要調整、開展結構性改革以解決地方政府債務問題的背景下，需要出台支持性宏觀經濟政策來提振經濟活動。將財政支出轉向家庭，通過降息進一步放鬆政策，這些措施都將支持增長和投資。提高滙率靈活性將有助於吸收外部衝擊並加強貨幣政策傳導。