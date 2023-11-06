資不抵債｜內房天譽灣仔總部淪銀主盤1.48億沽　未償還欠款近2億

港島商業區錄得一宗逾億元大額寫字樓銀主盤成交個案。在內地多個城市經營地產發展業務的內房天譽置業（0059），其持有並用作香港主要營業地點的灣仔資本中心14樓全層，在今年4月份淪為銀主盤推出放售，市值逾2億元。不過有市場消息指出，該物業新近以約1.48億元沽出，成交呎價僅約1.02萬元。市傳新買家以中國創新投資（1217）呼聲最高。



上述物業為灣仔資本中心14樓全層，以及兩個3樓307及308號車位。該物業面積約14,500平方呎，實用率高達約79%，享有維多利亞港海景以及灣仔運動場開揚景觀。據悉，該單位現時部份單位用作出租用途，每月收租約18.5萬元，租約期至2025年4月底。

2012年買入價2.15億、帳蝕31%

原業主內房天譽置業，早於2012年12月以2.15億元連兩個車位買入該單位，即是次沽貨帳面蝕讓6,700萬元或31%。

此外，據代理資料，同廈23樓在10月份由，聯合出版集團剛於2023年10月19日斥資近2.4億元買入，成交呎價高達15,260元。意味上述資本中心14樓全層較近期成交低約三分之一。

內房天譽置業

物業抵押貸款、尚欠本金加利息1.98億未還

據天譽置業中期報告，上述物業曾抵押作貸款，未償還本金連同應計但未付利息高達1.98億。由於該集團未能償還結欠貸款，貸款人已委任香港接管人接管該物業。以上述資料推斷，上述資本中心賣出後，預計不足以償還欠款。

去年股價曾暴瀉82% 曾披露面臨巨大流動性壓力

資料顯示，內房天譽置業在2022年4月份突然出現股價暴瀉，單日急挫82%並停牌近一周，主要由於其控股股東兼執行董事余斌欠債近28億元人民幣，其持股遭證券公司「斬倉」。及後在同年6月，該公司公佈披露公司「面臨著史無前例的巨大流動性壓力」，集團管理層隨後亦相繼「跳船」。