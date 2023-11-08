許正宇指港交所於11月內　就惡劣天氣下維持開市進行諮詢

香港金融市場今年內數度因惡劣天氣而暫停開市，特首李家超在最新一份施政報告內亦再次提及於惡劣天氣下，港股維持交易安排。早前有報道引述政府消息人士指出，「打風不停市」安排目標在2024年風季實行，證監會及港交所（0388）研究落實細節。財經事務及庫務局局長許正宇今日就有關議題，以書面方式回應立法會議員提問，指出港交所及監管機構過往已就惡劣天氣下的可營運模式，與業界代表就不同具體事宜進行溝通，以充分掌握相關界別實際情況及協同不同操作需要，同時指出港交所將於今年11月內進行公眾諮詢。



許正宇指出有關細節，包括交易及結算安排、股票登記安排、銀行服務、支付安排、其他所需的配合等，會在諮詢文件中詳細陳述並聽取公眾的意見。

稱多地市場惡劣天氣下維持交易

他指出作為國際金融中心，香港的證券市場與全球證券市場和投資者深度融合，近年與內地金融市場的互聯互通亦不斷壯大，交易日數和金額持續增加。政府與有關監管機構一直聯同港交所提升交易機制，加強香港市場的整體競爭力。

許正宇進一步指出環顧環球的主要股票市場，包括內地滬深交易所、紐約、倫敦、巴黎、阿姆斯特丹等歐美證券市場，以至日本、新加坡等亞洲市場，均可在惡劣天氣下維持交易。就提升香港股市的競爭力、發展更多元化產品及配合向海外市場和資金來源推廣香港證券市場而言，讓市場參與者在颱風或暴雨期間如常交易的需求和重要性將越來越大。

他亦表示正如財政司司長在23至24年度《財政預算案》中提到，港交所正探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排，以便利投資者交易和配合市場發展需要。有關工作亦獲得促進股票市場流動性專責小組的支持，為推動證券市場提升競爭力的短期工作之一。

措施可提升投資者吸引力

相關建議安排的主要目的，是讓全球投資者可不受香港本地惡劣天氣影響，繼續交易香港股票和衍生工具、並透過滬深股通買賣內地A股，便利其因應不同市場和企業的基本因素變化調整投資和風險管理策略。有關安排將進一步鞏固香港作為國際與內地投資者和資金雙向門戶和橋樑的角色，提升香港市場對國內外投資者的吸引力，亦讓香港股票，尤其是同時在外地證券市場雙重主要上市或在香港第二上市的股票，其價格可根據各種因素與其他市場同步持續進行調整。

許正宇指出，因應市場發展需要，以及考慮到隨着科技進步，電子交易和遙距工作日趨普遍，在政府的支持下，港交所聯同金融監管機構正研究在惡劣天氣下維持交易的可行執行方案。相信推動惡劣天氣下維持證券及期貨市場運作將可回應全球投資者的訴求，為投資者提供更大的便利和價格確定性，提升香港的競爭力。與此同時，措施亦有助推動本地金融市場基建持續現代化和相關金融服務業界的業務升級，配合香港證券市場持續無紙化和數碼化的趨勢，與全球各地市場接軌，進一步鞏固香港作為國際其中一個領先融資和交易平台的地位。

他表示政府了解落實惡劣天氣下的交易安排將需解決各項技術事宜和提供配套支援，亦需各個持份者包括證券商、銀行體系、指數編制公司等配合。