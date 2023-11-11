領展績後彈不起　專家、大行一原因齊「擰頭」　收息寧揀中字頭股

領展（0823）歷史性供股後，首份中期業績周三（8日）出爐，其後股價未有明顯升幅，周五（10日）收市報38.55元，仍未回到供股價44.2元。在全球高息環境下，主要關注領展派息變化及利息開支。同時，領展作為高息股，全年預測股息率6.8厘，吸引度與息口走勢息息相關。



大行及專家認為，倘息口下調，領展吸引力將會大增，不過，由於預期息口會於高位維持更長時間，故領展現價並不吸引，收息寧揀石油股及電訊股。



領展中期業績顯示，扣除與基金單位持有人交易前之稅後虧損達33.74億元，不過，投資物業公平值變動及商譽及物業、器材及設備減值屬於帳面數，將相關數目作調整令可分派總額達33.33億元，按年增加1.7%。

由於「五供一」供股擴大基金單位基數，期內每基金單位分派為130.08仙，較去年同期的155.51仙跌16%。若以供股後相同的基金單位基數計算，則每基金單位分派增加0.4%。如按領展周五（10日）收市價38.55元計算，全年預測股息率6.8厘。

領展上半財年採取供股等方式調整債務組合，以降低利息支出。（資料圖片 / 羅君豪攝 ）

帶息負債減60億 惟續租租金加幅或回軟

利息支出方面，領展上半財年採取供股等方式調整債務組合，以降低利息支出。業績報告顯示，領展帶息負債由3月底的607.5億元將至9月底的547.41億元，半年減少60億元，負債比率亦由24.2%微跌至23.2%，平均借貸成本溫和上升至3.74% 。

本地零售物業務方面，期內出租率維持在98%，處於歷史高位，平均續租租金調整率則升至8.7%。不過，由於經濟前景仍充滿不確定性，續租租金加幅或回軟，集團首席營運總裁（中國內地除外）卓格理預計，下半財年的續租租金調整率不會超越上半財年，可能會輕微下跌。

領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理預計，下半財年的續租租金調整率不會超越上半財年，可能會輕微下跌。（夏家朗攝）

摩通：現價不吸引 待息口下調再入市

摩根大通指，基於欠缺其他催化劑，包括增加估值的併購或資本循環利用，領展股價與美國十年期國債孳息變動高度關連，今年以來跑輸大市18%。該股目前股價相等於現財年預測派息率6.8%，或較美國十年期國債有2.22厘價差，與歷史平均相同且不特別吸引。

在利率環境維持更高更長時間下，該行認為有其他更吸引的收息股，譬如本港電訊股、石油股。不過，基於領展最直接受惠「減息」，該行表示，當明年息口下調時，相信是重新買入領展的機會，同時上調對領展目標價至39元，維持「中性」評級。該行估計領展或將進行基金單位回購，但料規模會較小。

大行及專家認為，收息寧願揀石油股及電訊股。（資料圖片）

黃國英：港人北上成風潮 民生商場也當災

黃國英資產管理公司董事黃國英亦表示，領展作為收息股，最受息口影響，雖然聯儲局加息步伐告一段落，但未見減息的契機，觀乎本地地產股走勢，預計領展股價短期或回落至37元至38元，上升空間不大。

至於是次領展成績表，黃國英指，較預期好，領展在年初供股及借「平錢」的做法相當聰明，但只是「一次性」效應，未能持續提振股價。與此同時，本地零售消費市道疲弱，通關後港人北上成風潮，對以民生商場為主業的領展帶來挑戰。雖然領展在內地亦有商場，但主要業務仍在香港，而商場60%租戶是街市、超市、餐飲類，仍有其他小型零售商戶，而該批零售商戶生意最受影響，或令續租租金受壓，他預期此負面因素仍未在領展中期業績上反映。

被問及領展目前股息率近6.8厘，是否成收息之選？黃國英認為，領展股息率不算吸引，僅較定存息高2厘左右，且要承受股價下跌的風險。相反，他推薦中海油（0883）及中移動（0941），指出基於地緣政治因素，不少投資者會考慮買入石油股，「世界笠笠亂，點都要揸住碌竹！」再加上中海油早前受到制裁，已沒有外國投資者持貨，即使有負面因素，大跌機會微，派息亦有望上升。