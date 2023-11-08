領展王國龍撰文指跨境消費日常化　商場要改造為「第三空間」留客

領展（0823）行政總裁王國龍在《證券時報》撰文，他認為大灣區內雙向跨境消費的日常化，區內一小時生活圈的效益會不斷提高，在消費行為模式持續演變下，未來將會對商場提出更高要求，商場營運者需要轉變思維，將傳統商場改造為更豐富功能的「第三空間」，才能吸引和留住顧客。



王國龍指，隨粵港澳大灣區基礎設施不斷完善，雙向跨境消費的發展是自然而然的趨勢，而早在疫情之前，香港市民就有北上消費的習慣，如今這一趨勢之所以備受關注，一方面是疫情期間被壓抑的北上需求短時間內集中釋放，消費規模出乎意料；另一方面則是南下消費的內地游客數量由於匯率變動等原因有所減少，形成鮮明對比。

領展位於深圳的商場項目領展中心城。（領展官方網頁）

港客大量湧入對大灣區商場屬好消息

對於大灣區商場而言，王國龍指出，過去幾年，網絡購物的快速發展和疫情給大灣區內的線下商場帶來不少挑戰，如今熱衷線下消費的香港「遊客」大量湧入，對商場運營者來說無疑是好消息。但長遠來看，當雙向跨境消費更爲日常，香港消費者也會逐漸從地鐵沿線商場走向其他旅遊和消費目的地。

王國龍稱，在香港，居住面積狹小讓商場成為普通人生活的 「第三空間」；而在內地，便捷的網絡購物則要求商場必須做出改變，鎖定線上無法滿足的社交需求，成爲消閒生活的「第三空間」才能更好地發展，才能吸引和留住顧客。