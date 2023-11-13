港交所下任主席唐家成大熱？　另傳董事會對CEO歐冠昇續約有意見

港交所（0388）行政總裁歐冠昇及主席史美倫的任期將於明年屆滿。據報港交所董事會成員對是否與歐冠昇續約有不同意見。報道又指，證監會前主席唐家成，被視為港交所主席繼任人的熱門人選。



《明報》引述消息報道，港交所董事會正研究是否與歐冠昇續約的問題，最快於本月稍後的董事會會議上作決定。

報道指，董事會成員對歐冠昇上任兩年半以來的表現有不同評價，但以不再續約的意見較為主導；但亦有意見認為，主席史美倫明年4月六年任期屆滿，可以考慮給予歐冠昇短於3年的一般高層標準合約，並傾向續約1年，以免主席與行政總裁短時間內同時離任。兩選項均未有最終定案。

證監會前主席唐家成，被視為港交所主席繼任人的熱門人選。（何敬熹攝）

傳任志剛無意出任港交所主席

至於主席一職，報道指，現年74歲的任志剛近月私下向不少財金界友人透露，無意出任港交所主席。而現年68歲的證監會前主席唐家成，被視為港交所主席繼任人的熱門人選。

唐家成近年屢獲政府委以重任，先於2020年獲委任為國泰（0293） 董事局觀察員，再於今年8月獲委任為促進股票市場流動性專責小組主席。小組早前提交建議獲特首接納，並在《施政報告》中決定將股票印花稅率，由0.13%降低至0.1%。