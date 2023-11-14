瑞銀料明年樓價再跌1成　經濟增長或放緩至2.5%

瑞銀發出最新經濟預測，料今年香港經濟全年增長3.6%，認為隨著經濟活動進一步正常化，及政府措施幫助下月，未來數季經濟可維持擴張動力。不過全經濟增長存在不確定性，明年本港經濟有不少周期性挑戰，明年增長幅度將放緩至2.5%。



瑞銀指出香港經濟後大程度受到全球經濟增長﹑貿易和金融，以及內地經濟成長的影響，例如全球貿易放緩﹑內地企業在本港資本市場活動減弱，減慢香港經濟增長。該行預期美國經濟衰退和內地增長放緩，香港經濟短期仍有不確定性。

美國去年起開始加息，同樣對香港綞經濟帶來影響。瑞銀指出香港借貸成本升至2007年以來最高，預料今年本港樓價跌5%，明年再跌10%。若美國大規模減息，預料可以降低香港借貸成本，支持整體經濟。不過高利率至少維持至明年第1季，減息正面幫助料會在明年後期才較明顯，亦要面對美國經濟衰退情況。

人才引進政策已顯示出面效果

政府政策方面，瑞銀指早前推出的措施已顯現出正面效果，同人才引入進政策。《施政報告》推出更多支持增長措施，如降低股票交易印花稅率﹑買家印花稅率等，相信有助應對外部不確定性上升，及相信政府會在必要時推出更多支持增長措施。