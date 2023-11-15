內地「三頭馬車」數據出爐　10月工業、零售勝預期　固投遜預期

國統局今日（15日）公佈俗稱經濟「三頭馬車」的10月消費、工業及投資數據，工業、零售勝預期，固投遜預期。



10月全國規模以上工業增加價值按年增4.6% ，勝預期，較上月加快0.1個百分點，季增0.39% ；全國服務業生產指數年增7.7% ，較上月加快0.8個百分點；社會消費品零售總額43,333億元，年增7.6% ，較上月加速2.1個百分點，季增0.07% 。

1至10月份，全國固定資產投資（不含農民）419,409億元，按年增2.9% ，遜預期，較1至9月份回落0.2個百分點。

10月份，貨物進出口總額35,417億元，年增0.9% ，上月下降0.7% 。其中，出口19,736億元，下降3.1% ；進口15,681億元，成長6.4% 。進出口相抵，貿易順差4,055億元。1至10月份，貨物進出口總額343,199億元，年增0.03% 。

10月社會消費品零售總額43,333億元，較去年同期增長7.6%，略勝預期。 其中，汽車以外的消費品零售額39,198億元，增長7.2%。1至10月份，社會消費品零售總額385,440億元，較去年同期成長6.9%。 其中，汽車以外的消費品零售額346,472億元，增長7.0%。

上月城鎮失業率為5%

10月份，全國城鎮調查失業率為5% ，與上月持平。10月份，全國居民消費價格（CPI ）年減0.2% ，季減0.1% 。

國統局表示，10月份，國民經濟持續恢復向好，主要指標持續改善，經濟運作整體穩定。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，內地需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。