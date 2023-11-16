金管局指首8個月離岸人債發額急升62%　 債券南向通增9家做市商

受惠內地資本帳逐步開放及近年人民幣國際化步伐加快，加上在當前利率環境下人民幣債券具有融資成本優勢，過去兩年在香港發行的人民幣債券發行量明顯增加。此趨勢在今年延續，於首8個月，人民幣發行額已多於去年全年發行額。

據金管局提供的數據顯示，去年在香港發行的離岸人民幣債券總額（包括存款證）達3,300億元人民幣，較2021年增長超過一倍，而今年首8個月發行額達3,427億元人民幣，較去年同期增長62%。



較去年增逾1倍有所放緩

金管局在接受《香港01》查詢時表示，香港一直是內地企業首選的離岸融資平台，近年約八成中資離岸債券是在香港安排發行。雖然當前的市場環境受多方面的經濟及地緣政治因素影響，但相信這些因素不會影響香港債券市場的整體長遠發展。長遠而言，內地資本市場逐步開放、人民幣國際化、綠色金融和科技創新均有利香港債券市場進一步發展。

而事實上，今年國家財政部計劃在香港發行共300億元人民幣國債，海南省政府和深圳市政府也再度在香港發行離岸人民幣債券。

內地綠色轉型所料需逾百萬億人民幣資金

同時，債券通「南向通」於2021年9月推出，金管局表示，開通兩年以來運作暢順，受到市場歡迎。金管局於9月22日增加了9家指定做市商，既為投資者提供更為多元化的選擇，也提高二級市場流動性，從而進一步活躍香港債券市場。

綠色金融方面，金管局表示，國家近年大力發展綠色金融，提出30/60雙碳目標，需要大量資金支持經濟向綠色轉型，市場估計所需資金超過100萬億人民幣，大部分需要透過資本市場融資。香港作為綠色金融樞紐內地企業首選的離岸融資平台，相信可以發揮積極作用。