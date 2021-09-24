債券通｜金管局余偉文﹕首個交易日錄150筆成交　涉40億元人幣

債券通「南向通」今日（24日）正式開通。「南向通」旨在為內地機構投資者提供便捷、高效及安全的渠道，透過香港債券市場投資境外債券。

金管局總裁余偉文表示，今日迎來債券通「南向通」，為内地金融機構新增一條多元和便捷的渠道，通過香港投資境外債券資產，在滿足內地市場需求的同時，也可推動香港債券市場發展。「南向通」進一步深化香港和內地債市的互聯互通，加強兩地市場基礎設施的連接，再次突出香港金融市場是内地對外開放安全可靠的渠道和窗口。

市場對「南向通」開通反應正面。首個交易日運作順暢，錄得超過150筆交易，涉及金額約40億元人民幣。

金管局會繼續與中國人民銀行及有關機構積極推廣「南向通」，確保「南向通」運作平穩暢順，並與業界保持緊密溝通，按實際運作情況和市場發展需要，不時檢視及優化「南向通」的運作安排。

中銀香港處理三分一交易筆數

根據中國人民銀行公佈的全市場總體數據，中銀香港」首日服務境内投資者的數量佔全市場三分之二，交易筆數和總金額均佔全市場三分之一。中銀香港於債券通「南向通」開通首日，與27家境內投資者敘做雙向交易共55筆、交易金額等值12.9億元人民幣。

中銀香港首日即實現了兩種模式（基礎設施互聯互通模式、境內外託管行聯結模式）、三家平台（Comstar、彭博、Tradeweb）、四個幣種（人民幣、港幣、美元、歐元等）、多類債券（國債、港府債、點心債、綠債等）的業務全覆蓋，以及交易-託管-結算服務全覆蓋。