瑞銀料港明年經濟增幅放緩　樓價再跌逾一成　後市取決美減息力度

瑞銀﹙UBS﹚就2024年經濟情況發表展望，該行研究部北亞地區經濟師鄧維慎表示，持保守態度，源自於兩大經濟體疲弱表現。他預計，明年全球經濟增速將放緩至2.6%，減少半個百分點；對於本港經濟，他預測本港實質經濟今年增長可3.6%，明年則將步伐放緩至2.5%。



料美聯儲明年3月減息 較市場預測早一季

瑞銀預測，美國明年第2至3季度GDP應負增長，陷入衰退。市場普遍預測，美聯儲應於明年6月方開始減息，然瑞銀估測時間更早，料明年3月即開始減息，有望降25個基點，2024年全年應可累計降息275個基點，幾乎為市場預測降息幅度的4倍。

此外，由於美聯儲減息有望，人行也應再有減息空間，但瑞銀預測幅度應只在10至20個基點，對內地樓市幫助有限。

瑞銀料美國經濟將進入衰退，2024年全年應可累計降息275個基點。（夏家朗攝）

料港樓明年再跌逾一成 發展商大有可能減價促銷

瑞銀投資銀行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻預計，受累於高息環境，今年本港樓價將會持平，或下跌至多5%，並於明年再跌逾10%。他同時看淡甲級寫字樓發展，預計在此後兩年內都有3%至5%的租金跌幅。

瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉則表示，本港樓價與減息與否，息息相關，如若美聯儲減息力度能多於市場預期，料樓市仍有機會回暖。但他也提醒，當下一手樓庫存居高不下，仍需要4年方得以消化當前庫存，而加之於外部經濟環境淡進阻礙購房意願，料發展商有極大機會減價促銷。

林鎮鴻預計，受累於高息環境，本港樓價明年將再跌逾10%。（夏家朗攝）

內房「悲觀中見曙光」 冀PSL出手相救

就內房問題，則有別於本港樓市與高息環境的緊密影響，如前文提及，即便美聯儲降息，人行減息幅度亦有限，應對樓市的刺激作用或不甚顯著。

林鎮鴻對內房前景的評價為「悲觀中見曙光」，他提出，內房將主要依靠政府的相關政策工具以穩定行情。此前有傳聞稱，人行擬為內房出台至少1萬億元人幣的融資支持，利用抵押補充貸款（PSL）等相關政策性工具支持內房渡過難關，瑞銀認為，如若真有此舉，內房則復甦有望。

他還提出，與其期待通過鼓勵一般居民的交易，增加槓桿改善內房流動性問題，不如由政府出手，也只有政府有能力承接內房庫存。內地政府已實行包括保障性住房、城中村改造，以及平急兩用基礎設施的「三大工程」，PSL工具推出可推動三大工程進展，而政府可將內房多餘的庫存統一收取，待樓價穩定，採取將商品房轉為保障房等措施，方可避免當下急於拋售房產的問題。