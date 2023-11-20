中央傳擬定50間內房「白名單」支持融資　萬科、龍湖有份

外電消息指，內地監管機構擬起草一份中資地產商「白名單」，以擴大對於房地產行業的融資支持，據悉共有50間國有及民營房企被列入名單，其中萬科（2202）、龍湖（0960）、新城發展（1030）也在其列。



報道引述稱，最終名單尚未得到確認，但較早前銀行業擬定的集中部分系統性重要國企的名單有所擴大。據悉「白名單」上的房企將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要求。

上周人民銀行、金融監管總局、證監會聯合召開金融機構座談會，再次重申要「一視同仁」滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房企「不惜貸、抽貸、斷貸」。知情人士稱，會議還要求金融機構對民營房企的融資增速不得低於整個房地產行業的平均融資增速。

10月內地房價創八年最大跌幅。（資料圖片）

10月內地房價創八年最大跌幅

內地近期陸續出台了「認房不認貸」、降低首付、限購鬆綁等放鬆政策，但刺激措施收效甚微。10月份房價創下8年來最大跌幅，住宅銷售和房地產投資的萎縮程度也雙雙加劇。

碧桂園10月份美元債違約進一步挫傷了投資者信心，三季度末內房貸款餘額出現了有記錄以來的首次同比下降，需求端和融資端均顯示行業依然面臨重重困難。據悉內地政府擬最快於本月推出「三大工程」的具體實施計畫，為此提供的資金支持總規模將至少達到1萬億元人幣。

目前人民銀行、金融監管總局、龍湖、新城均為予以回應。萬科則表示不予置評。