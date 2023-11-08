官媒發文指部份內房債或致系統風險　須早識別及處置增防風險能力

內地傳媒《經濟日報》發表評論文章，指出對房地產領域局部或個別企業債務可能引發系統性風險，做到早識別﹑早預警﹑早暴露、早處置，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制，提高系統性金融風險防範能力。



文章認為，當前房地產市場仍處於調整周期，應通過加大對剛需和改善性住房需求的支持力度，促進企業銷售回款，銀行等金融機構加大對房地產企業的資金支持力度，企業恢復拿地積極性，讓房地產行業的銷售和供給等環節暢通起來。

文章指出，民營房地產企業融資方面遇到的困難更多，這些企業會有良好的經營業績，困難多只是暫時的，且尚有不錯的發展潛力，應該更好滿足這些民營房地產企業的合理融資需求。

文章又指，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，金融支持政策必不可少。可以預計，在需求端，金融支持政策的重點仍然放在剛需和改善性住房需求上。

四部委昨日召開房企融資座談會

另一方面據內地傳媒《藍鯨》報道，四部委召開房企融資座談會，以了解房地產行業資金狀況和企業融資需求。

報道指，從多家房企獲悉，在11月7日下午，人民銀行、住建部、金融監管總局、證監會聯合召集數家房企座談，了解行業資金狀況和企業融資需求。