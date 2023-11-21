安永：今年港新股集資額創03年沙士後新低　明年IPO料僅500億

安永大中華區今日發佈《中國內地和香港IPO市場》報告指出，2023年全球IPO活動持續放緩，預計共有1,244家企業在全球上市，集資1,192億美元。與去年同期相比，IPO宗數和集資額分別下降12%和35%。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，截至今日的公開信息統計，預計今年集資額413億元，是自2003年沙士以來新低，並以保守態度預計，明年集資金額約500億元。



香港IPO集資額廿年低位

2023年香港市場共有61家公司首發上市，同比下降19%；集資額413億港元，同比下降59%，為近20年來同期最低。2023年，內地企業繼續主導香港IPO市場，全年內地企業在香港IPO宗數和集資額分別佔總量的93%和98%。

安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯表示，儘管目前IPO活動較為疲弱，香港仍是全球重要的IPO中心和國際金融中心。近年來，香港與時俱進，持續改善IPO制度。特專科技公司上市新規有利於科技企業。

A股下半年IPO放緩

2023年A股逾300家公司首發上市，集資3,500億人民幣，IPO宗數與集資額同比分別下降30%和41%。

下半年，A股活躍資本市場政策組合拳落地，包含統籌一二級市場動態平衡、階段性收緊IPO節奏等安排。IPO活動逐漸放緩，到第四季度進一步收緊，IPO宗數和集資額僅佔全年的11%和7%，其中2023下半年IPO集資額是2019年科創板和註冊制推出以來最低。