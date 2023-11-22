美股｜道指收市跌62點　納指挫0.59%

美國聯儲會公布11月議息紀錄，顯示利率一段時間內維持限制性。加上零售股及科技股下跌，美國股市周二（21日）低收，道指在連升兩個交易日後回落，收市跌62點。



道指收市報35,088.29點，跌62.75點或0.18%；標指報4,538.19點，跌9.19點或0.20%；納指報14,199.98點，跌84.55點或0.59%。其中，標指在連升5個交易日後中斷漲勢。

投資者觀望人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia盤後發表的季績報告，Nvidia至收市跌0.92%。Amazon股價滑落1.53%。另外，零售商百思買（Best Buy）預計年度銷售額下降，公司股價一度瀉7.6%，至收市下跌0.72%。

板塊方面，標指11大板塊7跌4漲。 科技板塊和房地產板塊分別以0.83%和0.47%的跌幅領跌，醫療板塊和材料板塊分別以0.61%和0.40%的漲幅領漲。

另外，美國二手房屋銷售持續下跌。美國全國房地產經紀協會（NAR）公布，10月二手房屋銷售按月下跌4.1%，跌幅較9月的2.2%擴大。以年率計銷售降至379萬間，為2010年以來新低。