現代牙科（3600）不一樣的醫美股　股價跑贏本港所有指數｜彭偉新

現代牙科 (3600.HK) 是一家為全球領先的義齒器材供應商、經銷商和顧問，致力為歐洲、北美、大中華區和澳大利亞等20個多國家，超過30,000名的客戶提供一站式服務。集團現時的產品組合大致可分為三類：固定義齒器材，例如牙冠及牙橋；活動義齒器材，例如活動義齒；及其他器材，例如正畸類器材、透明牙套、運動防護器及防鼾器。現代牙科集團透過策略性收購一系列經銷商，在行業裡脫穎而出，建立一個全球專屬的銷售和經銷網絡。



集團的產品在市場上受到廣泛的歡迎和認可。隨著人們對口腔健康和美容的關注不斷增加，牙科服務的需求也在不斷增長。現代牙科擁有備受稱許的全球品牌，包括西歐的Labocast、Permadental及Elysee Dental、中國的洋紫荊牙科器材、香港的現代牙科器材、美國的Modern Dental USA及澳洲、紐西蘭及愛爾蘭的Southern Cross Dental。集團提供穩定和優質的產品及卓越的客戶服務，令這些公司品牌能茁壯成長。

現代牙科於昨日的收市價為4.05港元，全日上升了0.22港元，升幅為5.74%升抵52周高位。集團在過去5年的平均Beta值為1.2，系統性風險高於大市。其52周最高位見4.05港元，而最低位則見1.68港元，股價於過去52周累積上升了88.67%，股價表現跑贏本港所有的指數。以現價4.05港元計算，現代牙科股價較50天線高出25.04%，另外，現價較200天線高出35.27%，雖然股價已有偏高的狀況，不過，在走勢上仍然能維持上升的形態。尤其是市場預期集團今年全年的盈利增長為78.3%，另外，下一年的盈利預期增長為22%，預示集團整體走勢仍會向好。集團之前5年的年複合盈利倒退為13.58%，不過，未來5年的年複合盈利增長為26.16%，主要是反映行業需求強勁帶來的增長動力。

現代牙科 (3600) 大戶資金主導拉升破阻力。（圖1）

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的11.01倍，現價計的市賬率為1.47倍，估值不算太高，尤其盈利增長強勁有利集團的整體可維持較高的估值。現代牙科的機構投資者持股比率為3.13%，並於今年6月23日至11月16日期間的股價共錄得38.7%的升幅，期間，共錄得0.23 億港元的資金流，當中大戶佔其中的0.2 億港元，而散戶則佔當中的0.02 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上42.7% （見圖1）；而最低則跌至-30.83%，而到11月16日當日則為27.95%，資金流動力非常強勁，有助股價可以作進一步的強化。

由於現代牙科的股價在今年2月時曾一度大幅反彈至3.76元水平見頂後，便持續回落，更一度跌至最低位見2.28元後見底（見圖2），而且更開始形一浪高於一浪走勢，不單止收復所有的移動平均線阻力，更在投資者入市下，股價已成功收復所有的跌幅，預期在股價進一步上升下，將帶動RSI進一步企穩在70以上水平，到時可以用之前總回調幅度的1.618倍作為反彈目標。投資者可以在3.90元水平買入，上望4.54元，若失守3.75元宜先行沽出止蝕。

現代牙科 (3600) 股價已收復今年2月開始的所有跌幅上望4.54元 。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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