恒生降本港GDP增長預測至3.3%　私人消費跌　銀行貸款年均收縮20%

恒生銀行（0011）下調本港經濟增長預測，該行經濟研究部報告，基於本港第3季經濟按年實質增長4.1%，遜於市場預期，將今年全年經濟增長預測由4%下調至3.3%，略高於早前政府預測的3.2%。



私人消費按季跌0.8% 自去年首季首次調頭

該行指出，私人消費是經濟增長的主要推力，佔本地生產總值約7成，季內私人消費按年增約6.3%。儘管如此，該數額仍按季跌0.8%，且為自2022年第1季以來首次下跌。若消費需求未能有效擴張，或會窒礙經濟持續復甦，因此未來應密切注視消費情況的變化。

此外，季度內貨物淨出口拖累整體經濟增長率4.5個百分點，但近來下跌幅度有所收窄，並伴隨基數效應，料未來進出口按年變化將走向正面。

恒生稱，自2022年第1季以來私人消費首次按季轉跌。（資料圖片）

銀行9月貸款按年跌4.9％ 內房存不確定性

據該行披露，本港銀行貸款連續16個月按年下跌，最近數據為9月銀行貸款按年跌4.9％，且跌幅持續擴大，而上一次銀行貸款的長時間收縮，已是2004年之前。據悉今年年均收縮20%，其中與貿易相關的貸款跌勢最顯。然另一邊廂，雖然樓市淡進，住宅抵押貸款仍保持增長，只是其3.4%的增幅較樓市回調前8%的平均增長相比，步伐減緩。

該行還提醒，外部挑戰也不容忽視，環球經濟放緩或持續對外貿構成影響，內地房地產市場的不確定性依然存在。

恒生稱全球主要央行，尤其是美聯儲均暗示將停止加息。(AP Photo/Kevin Wolf)

料美國明年中減息

面對息口高企的環境，恒生稱全球主要央行，尤其是美聯儲均暗示將停止加息，市場亦普遍預計加息週期將結束，預計最早可能會在明年中開始減息。雖然過去兩年息口高企，影響經濟復蘇，但隨著明年貨幣政策放寬有望，將創造更有利的金融條件支持信貸需求刺激復甦。