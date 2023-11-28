港產獨角獸商湯遭沽空機構狙擊　半日跌逾5%　公司稱報告毫無依據

商湯（0020）遭多次阻擊中概股的美國沽空機構灰熊研究（Grizzly Research）指控稱，公司偽造誇大其收入，且或故意與犯罪者合作。消息發出後，商湯盤中低見1.3元，商湯半日跌5.6%，報1.36元，成交額為5億元。。



商湯先透過公關回應《香港01》查詢時表示，有關灰熊研究對公司的指控，目前不方便回應，公司稍後或會有答復，但暫時並無對外澄清或回應的計劃。



其後公司於中午後市發出公告，指出灰熊研究的報告並無依據，且包含無根據的推測及誤導性結論和詮釋，缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本理解，及對公開信息的全面解讀。同時指出該報告作者並沒有與公司聯繫以確認相關信息的真實性，或就財務報告獲得任何理解。公司董事會正審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益，又指出會保留採取適當行動保護公司及股東的一切權利。



灰熊指控商湯 或故意與犯罪者合作

該機構報告指出，商湯自稱為領先的人工智能公司，但機構認定其所謂的人工智能收入，實則為「人工膨脹」。兩宗法庭案件描述商湯收入捏造和往返計劃，稱商湯直接或透過中介機構向客戶提供資金，而這些資金又被用來從商湯購買或許永不可能交付的商品。

報告續指，內地財經媒體Capitla Watch的首席執行官證實了這一說法，稱商湯投資第三方公司，以換取等額收入，但沒有實際交付產品。灰熊還提出，商湯科技的所謂收入方式，涉及一個被警方拘留，且從未把錢還回來的交易對手，這意味著商湯科技要麼故意與犯罪分子合作，要麼不進行風險管理。

此外，灰熊又稱，發現商湯高層控制多個未披露的關聯方，且一直刻意將這些隱藏在資產負債表外。盡管商湯試圖透過裁員來遏制損失，但其現金消耗仍將有增無減，而大量且不斷增加的應收帳款最多表明無法收回付款，最糟糕的情況是虛假收入。

灰熊指出，軟銀阿里出售IPO股票，表明對公司失去信心。（資料圖片）

阿里、軟銀等大股東沽貨已久

從2022年11月開始，阿里（9988）開始出售其持有的商湯股票。系統顯示，阿里以1.819元的平均價格出售8,000萬股後，持有商湯22.71億股。截至2023年6月 ，阿里持有商湯科技約15億股，佔已發行股份總數的 5.91%。7月21日，商湯科技發佈公告稱，公司已獲淘寶通知，「已有序出售其於本公司所持的所有B類股份，且截至公告日期，該等出售安排已經完成」，換而言之，阿里已經出售了其所有商湯科技股份。

而更大的股東軟銀2022年12月開始出售商湯，最近截至今年7月，軟銀以均價1.7919元出售了1,490萬股商湯科技股票，出售後持有33.7億股，佔流通股總數的12.99%。

阿里和軟銀是商湯首次公開募股前的初始投資者，並在首次公開募股披露中披露為與商湯科技進行產品和服務交易的關聯方。 但與這兩家巨頭的交易已經大幅減少，而雙方都無情地出售了他們的 IPO 股票，灰熊認為，這表明這些大型、可信的交易對手對商湯已失去信心。