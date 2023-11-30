香港10月零售額338億元　按年升5.6%　珠寶鐘錶銷售增27.4%

政府公布今年10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為338億元，按年升5.6%。今年9月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年升13%。今年首10個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年上升17.2%。



政府指出在今年10月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為37億元，按年升8.4%。今年9月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升22.1%。與去年同期比較，今年首10個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.9%。

服裝銷售額升幅達3成

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年10月與去年10月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升27.4%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升24.8%）；食品、酒類飲品及煙草（上升1.3%）；服裝（上升29.9%）；百貨公司貨品（上升1.0%）；藥物及化妝品（上升23.5%）；書報、文具及禮品（上升1.8%）；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升2.5%）。

另一方面，今年10月與去年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌12.5%。其次為超級市場貨品（銷貨價值下跌5.8%）；汽車及汽車零件（下跌4.8%）；燃料（下跌17.3%）；傢具及固定裝置（下跌24.8%）；中藥（下跌2.0%）；以及眼鏡店（下跌0.1%）。

10月2日，灣仔「海濱藝遊坊」首輪夜市最後一日，晩上愈夜愈多人，小食及飲品攤檔最受歡迎。（廖雁雄攝）

政府指「香港夜繽紛」活動帶來支持

政府發言人表示，隨着訪港旅遊業繼續復蘇，零售業總銷貨價值在10月按年進一步上升。展望未來，發言人預期訪港旅客人數進一步恢復應會惠及零售業。住戶收入持續改善，「香港夜繽紛」等多項推動經濟的活動亦會提供支持。不過，金融狀況偏緊和經濟不明朗等因素將令消費氣氛受壓。政府會繼續留意相關情況。