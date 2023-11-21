全球零售大街租金升4.8%　尖沙咀蟬聯亞太區最貴地段、呎租970元

撰文：柳英傑
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戴德梁行今日（21日）公佈最快的《全球主要零售大街》（Main Streets Across the World）報告，指出全球零售大街租金按年升4.8% ，亞太區按年增長最為強勁達5.3%，而尖沙咀主要零售大街租金按年升4%，以每月呎租約970元（每年每平方呎1,493美元）的租金水平，繼續蟬聯亞太區最昂貴購物地段，不過全球位列第三位，較上一年全球排行第二名，下跌一名。

尖沙咀主要街道全球排名跌至第2名

亞太區零售市場方面，其中以香港和東京的零售街區最為昂貴，在前八名中當中，香港尖沙咀（主要街區商店）以每月呎租約970元（每年每平方呎1,493美元）位居亞太區第一（全球第三）。不過對比疫情前錄得39%的跌幅。

而銅鑼灣（主要街區商店）以每月呎租約893元（每年每平方呎1,374美元）緊隨其後，為亞太區第二位。

（戴德梁行資料）

銅鑼灣主要街道呎租893元、亞太區第二

另外，東京銀座以每月呎租約593元（每年每平方呎912美元）位列亞太區第三，而東京的表參道則以每月呎租約519元（每年每平方呎798 美元）位居第四。

紐約上第五大道維持全球第一、呎租1300元

至於全球最貴零售街道為紐約上第五大道，每月呎租約1,300元（每年每平方呎2,000美元），按年持平。而全球第二為米蘭的蒙特拿破侖大街，每月呎租約1,148元（每年每平方呎1,766美元）。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，留意到零售市場格局發生了顯著變化，消費者越來越重視娛樂零售、健康元素和體驗式消費的概念，這些都將有助零售業推動舖面升級及驅動租金重拾升軌。

戴德梁行林應威（左）表示，消費者越來越重視娛樂零售、健康元素和體驗式消費的概念，有助零售業推動舖面升級及驅動租金重拾升軌。
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