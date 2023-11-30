打風不停市｜港交所就惡劣天氣開市作2個月諮詢　計劃明年7月生效

港交所（0388）正式就港股市場於惡劣天氣下，維持開市進行為期2個月諮詢，諮詢期至明年1月26日。港交所建議，交易安排將不再受惡劣天氣影響。計劃在惡劣天氣下向所有投資者如常開放其證券和衍生品市場，包括滬深港通南向及北向服務、衍生品假日交易和盤後交易。

於諮詢文件內，指出為了給市場充足時間準備，專責小組建議在實施惡劣天氣下維持交易前提供6個月的準備時間（即2024年7月生效）。



港交所刊發諮詢文件，就香港證券及衍生產品市場在惡劣天氣下維持正常運作提出建議，並就運作模式及相關安排徵詢市場意見。諮詢為期兩個月至2024年1月26日。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「香港是全球主要的國際金融中心之一，也是區內首選的全球風險管理中心和資產配置中心。因此，香港市場必須在惡劣天氣下仍然維持正常交易，以便利區內以至國際投資者進行交易，確保他們能夠繼續管理其投資組合和相應的風險，特別是當其相關資產的市場也開放時。因爲已經有可靠的技術來保障安全、順暢的遙距工作，所以現在是時候讓香港市場的運作與全球其他主要市場同步了。」

歐冠昇續說：「在香港特別行政區政府和香港金融監管機構的支持下，我們很高興能夠推出這次諮詢，就香港市場在惡劣天氣下維持正常運作提出了新的運作模式，現向市場各界徵詢意見。這反映了香港交易所的決心，致力提升香港作為全球領先金融中心的韌性和吸引力，為世界各地的投資者提供廣泛且多元的產品和平台。當然，人員安全始終是我們的一個重要考慮因素，我們鼓勵市場參與者在惡劣天氣下盡可能以遙距方式工作。」

歐冠昇表示：「您的反饋對我們至關重要，因為我們將與香港特區政府和其他持份者緊密合作，制定最終的運營模式，確保未來香港作爲領先國際金融中心的地位。」

過去5年惡劣天氣導致11次停市

港交所表示，目前，劣天氣下的市場運作安排與香港當局發布的颱風、暴雨或「極端情況」警告的嚴重程度掛鉤。自2018年以來，惡劣天氣已導致香港市場11次停市，其中4次發生在2023年，停市維持了數小時至整個交易日不等。

港交所建議交易安排將不再受惡劣天氣影響。計劃在惡劣天氣下向所有投資者如常開放其證券和衍生品市場，包括滬深港通南向及北向服務、衍生品假日交易和盤後交易。

在惡劣天氣期間，交易、交易後和上市安排將與正常交易日基本相同，但需要進行一些必要的調整，以確保市場的運作彈性和市場參與者的安全。實體營業點提供的某些服務將無法使用。

例如，在惡劣天氣下，對於因爲實體營業點關閉而無法將實物證券存入結算所進行結算的參與者，建議給予若干補購豁免。此外，如果部分公司行動的最後過戶登記日當天遇到惡劣天氣，建議推遲該日期，因為持有實物證券的公司行動參與者會因實體營業點關閉而受到影響。港交所擬在其網站和系統上發布適當公告，提醒參與者和投資者，儘管香港正在經歷惡劣天氣，但市場交易仍維持正常，某些特定市場功能另有安排。

港交所表示，在香港特區政府的支持下，證監會及金管局於2023年成立惡劣天氣交易專責小組，就惡劣天氣下維持交易徵求業界意見並就相關安排展開討論。該工作組由廣泛的利益相關者組成，其中包括金融機構和市場參與者，他們的意見對於新運營模式的開發至關重要。

黑雨期間環翠邨停車場嚴重水浸。（資料圖片/ 廖雁雄攝）

銀公等確認惡劣天氣期間銀行服務如常運作

香港銀行公會及香港銀行同業結算與專責小組合作，確認在惡劣天氣期間，相關銀行服務均會如常運作，例如相關結算所的指定銀行和交收銀行將正常提供電子支票結算及電子轉帳服務，全力支持結算參與者的營運和資金結算需求。

香港交易所也確認，在惡劣天氣期間，其交易、結算及交收和市場數據系統將均可通過缐上遙距接入。香港交易所已經多次優化其基礎設施和運作方式，減少了市場參與者去辦公室接入系統的必要性。香港交易所將繼續與市場參與者合作，並將考慮安排技術測試來幫助市場參與者為惡劣天氣下正常交易做好準備。

諮詢文件的諮詢期為期8同，於2024年1月26日完結。港交所會審閱收到的意見，再與政府、證監會及金管局磋商，然後在諮詢總結中提出發展方向。

金管局籲銀行早啟動前期規劃

金管局和銀行業歡迎港交所今天就惡劣天氣下維持證券及衍生產品市場交易的建議發出公眾諮詢文件。金管局認同，此建議若得到落實，可讓本地和境外投資者即使在極端天氣下仍能進行證券交易，有助提升香港作為國際金融中心的競爭力。

金管局指出，考慮到落實相關建議可能涉及系統修訂，儘管公眾諮詢仍在進行中，鼓勵銀行盡早啟動前期規劃及準備工作，以縮短落實此建議的時間。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，港交所將結算及遙距工作等，目前難以解決的問題推卸給券商來自行解決，並無正式面對有關問題，更指若要實行惡劣天氣下開市操作，政府仍有大量問題需要面對及解決。