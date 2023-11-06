港股打風不停市　余偉文建議銀行提早準備配合措施推出

港交所正推進「打風不停市」工作，希望在惡劣天氣維持交易。金管局總裁余偉文表示，一直有就此與銀行溝通，銀行方面相信沒有問題，過去幾年有建立相關系統，配合住近地鐵站的員工，是能做到遙控操作的。金管局有建議銀行提早做準備，因為涉及系統改動需要時間，以便當政策一推出變能盡快配合實施。



余偉文表示，一直有就此與銀行溝通，銀行方面相信沒有問題，有建議其提早做準備，因為涉及系統改動需要時間，以便當政策一推出變能盡快配合實施。

股市流動性受周期性因素影響較大

施政報告提出提升市場流動性措施，余偉文表示，贊成相關措施提升競爭力。但他相信，目前市場流動性低受周期性因素影響較大，不單是香港，由於高息環境吸納資金留守銀行，歐美金融及資本市場流動性也偏低。今年初市場憧憬開關，港股有不錯流動性，但其後股市偏弱，流動性也自然偏低。

關於mBridge，余偉文表示，希望明年首兩季能夠推出「最簡化可行產品（MVP）」，但預計使用案例不會太多，主要將集中於貿易結算。有四個地區19家銀行會參與，至於會否再有增加，一直都有傾談，有機會新增一兩個地區，但目前傾向於不會加入太多地區，希望能夠平穩起步並慢慢去推進。

數碼港元方面，明年會有第二輪先導計劃，測試新案例，並會在首輪機會基礎上，深入鑽研具備潛力或有價值的案例，包括可編程支付、即時支付，以及代幣化資產及存款。