恒大再遭沽空機構GMT狙擊　被指誇大收入及盈利

恒大（3333）再次遭到沽空機構GMT狙擊。該沽空機構指出恒大最近才公布的2021年年報，認為恒大誇大收入及盈利，及有可能誇大多年。報告又認為與部份人想法相反，恒大並非流動性收緊或疫情觸發內地樓市低迷的受害者，而是有可能並無獲利。



GMT指出恒大於2021年調整確認物業銷售收入方式。之前恒大指客戶在「獲得專案竣工證書或業主佔用權」時確認收入。但在新核數師下，恒大改變對其過去做法的描述，讓其收入在「客戶接受物業或根據銷售合同被視為物業已經獲得客戶接受（以較早者為准）時確認收入」。

GMT指出值得注意為有關條款並無提及物業是「已交付」或「已完工」，被視為接受即可。在此基礎上恒大亦額外增加一個收入確認條件，以「獲得專案竣工備案證或交付業主使用作為收入確認的額外條件」，而竣工證是向購房者交付房產之前的必要條件。

GMT指出恒大這樣改變會計政策，原應追溯至以前各期財務資料並進行調整，但公司卻聲稱無法這樣做，因有大量員工離開，所以只從2021年開始適用有關變化，並調整當年期初餘額。報告指出恒大改變收入確認方式對其財務產生重大影響，導致之前入賬的6,640億元人民幣收入，及1,020億元人民幣淨利潤被轉回，相當於公司自2004年以來所有收入的27%，及累計淨利潤的38%。

報告又指出恒大除了在2021年初有1,020億元人民幣淨利潤逆轉外，公司於2021年全年虧損6,860億元，並於2022年及2023年中期分別虧損1,260億元人民幣及390億元人民幣。